Oroscopo 27 agosto 2023, classifica: Gemelli in rimonta, Sagittario stralunati

Le previsioni dell’oroscopo di domenica 27 agosto vedono i Capricorno rigenerati. I nati sotto il segno dell’Ariete, invece, potrebbero avere qualche screzio in amore.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Capricorno. In ambito sentimentale la complicità è una delle prime cose. In questo momento sentite il bisogno di dedicarvi a voi stessi e a prendervi cura di mente e corpo. Vedrete che ne uscirete rigenerati da questa full immersion.

2 Gemelli. Dopo aver passato alcuni giorni in balia degli eventi, adesso siete pronti a rimettervi in gioco e a dedicarvi pienamente ai vostri obiettivi. In amore potete contare sul supporto di una persona cara.

3 Leone. Secondo l’oroscopo di domenica 27 agosto i nati sotto questo segno devono mettere da parte i rancori e guardare al futuro con maggiore ottimismo. Chiarite le faccende in sospeso e vedrete che il vostro cuore sarà molto più leggero.

4 Bilancia. Chi era in attesa di un responso o di una notizia, potrebbe riceverla a breve. Cercate di non essere troppo impazienti. Se siete in procinto di partire per un viaggio, ricordate di lasciare a casa i pensieri.

5 Vergine. Ci sono delle buone opportunità in arrivo per voi, soprattutto dal punto di vista economico. Non è escluso che possiate ricevere una proposta lavorativa che, tuttavia, potrebbe porvi dinanzi un bivio.

6 Toro. In amore è tempo di essere più presenti. Vi dedicate molto ai vostri doveri, tuttavia, non dovete trascurare i piaceri. Ci sono delle interessanti novità all’orizzonte, forse anche provenienti dal vostro passato.

Previsioni astrali 27 agosto degli ultimi sei segni

7 Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo vi invitano a contare fino a 10 prima di esplodere dinanzi un intoppo. Di solito siete istintivi, ma soprattutto nei rapporti professionali è necessario mantenere la calma.

6 Sagittario. Siete un po’ distratti, quindi, sarebbe il caso di ponderare accuratamente le decisioni che prenderete in questi giorni. L’Oroscopo del 27 agosto vi invita ad essere un po’ più riflessivi.

9 Pesci. Imparate dai vostri errori in modo da non commetterne altri. Nella vita tutti possono sbagliare, ma la cosa importante è rendersi conto e, se necessario, chiedere scusa. In amore ci vuole un po’ di coraggio in più.

10 Cancro. Le stelle vi invitano ad essere pazienti e vedrete che, poco alla volta, delle situazioni si risolveranno. Non datevi per vinti, perché la vita ha in serbo per voi delle sorprese.

11 Ariete. In amore potrebbe esserci qualche piccolo conflitto dovuto al vostro nervosismo. Se non vi sentite soddisfatti, o non siete riusciti a raggiungere degli obiettivi importanti, allora è il caso di rivalutare un po’ la situazione.

12 Acquario. Giornata un po’ fiacca per voi. Oggi potreste sentirvi un po’ demotivati a causa dell’influsso negativo di Mercurio. I prossimi giorni, però, saranno molto dinamici, quindi, cercate di essere preparati.