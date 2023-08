Un posto al sole, le anticipazioni sconvolgono i fan: Lara mette in pericolo di vita Marina

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole nonostante la decisione di trasmettere le repliche. Le anticipazioni della soap ci fanno sapere che nei prossimi episodi nuovi colpi di scena lasceranno i fan sgomenti. Le vicende si svolgono a palazzo Palladini, uno storico ed elegante stabile di Posillipo.

Le storyline, infatti, ruotano prevalentemente intorno alle vite degli abitanti di questa struttura. Fra un tradimento e l’altro non mancano argomenti legati all’attualità come la lotta alla criminalità organizzata, l’integrazione delle minoranze etniche, l’accettazione dell’omosessualità. Ma cosa sappiamo sui prossimi episodi?

Un posto al sole, anticipazioni: malore per Marina Giordano

Gli spoiler dedicati a Un posto al sole ci fanno sapere che Marina ornerà nella sua villa dopo aver discusso nuovamente con Roberto. Tuttavia, nel momento di lasciare palazzo Palladini la donna si sentirà male.

Per fortuna accorreranno Raffaele ed Ornella a soccorrerla. Ancora ignote le cause del malore della signora ma pare che la Giordano si sentirà male a causa di Lara. Ancora una volta, quindi, la Martinelli avrà la meglio sulla rivale fino a farla crollare definitivamente.

Spolier: Giulia fa i conti con la malattia di Luca

Al centro della trama nei prossimi episodi troveremo anche Giulia e Luca. I due si sono ritrovati dopo tanti anni di separazione e ora stanno vivendo a pieno la loro storia. Tuttavia, però, Luca soffre di ’Alzheimer e la malattia ben presto si farà sentire eccome.

Giulia a questo punto capirà che il compagno sta lottando contro questa malattia e dovrà fare i conti con una nuova scoperta. Tornato dalle vacanze assieme al figlio Niko in Sicilia, Renato apprenderà di aver perso per sempre la sua ex. Da quando il medico si è avvicinata al primario per il Poggi è scattata una sorte di gelosia tanto da capire di amarla ancora.