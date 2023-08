Altro che tenuta di Albano: avete mai visto la villa di Romina? Una dimora da sogno

Romina Power è senza dubbio una delle artiste più amate in Italia. La cantante è apprezzata da diverse generazione e la sua popolarità nel bel Paese è data soprattutto grazie ad Albano.

La coppia è stata assieme diversi anni e nonostante la separazione continuano a far sperare i prorpi fan. Spesso sentiamo parlare della casa di Carrisi, o meglio della sua Tenuta a Cellino San Marco. Ma sapete dove vive la Power? Beh, possiamo confermare che non è da meno.

Dove vive Romina Power? Non solo Cellino San Marco

Chi potrà mai scordarsi brani come “Felicità” o “Ci sarà”? Un vero e proprio segno nell’olimpo della musica italiana. Ma oltre alla carriera musicale la Power è amatissima anche per via del personaggio che è riuscita a crearsi durante questi anni e non è una caso che moltissimi fan siano curiosi di sapere dove vive. Romina Power da diversi anni si sposta in Puglia.

L’artista ha una piccola propieta proprio nella Tenuta di Carrisi. In molti infatti hanno avuto modo di conoscerla durante il periodo del Covid dove postava spesso immagini e video della sua casa. La donna ama molto la campagna e, soprattutto, i posti dove poter meditare e restare in silenzio. Tuttavia, la sua vera casa è un’altra.

Ecco la vera casa di Romina

La cantante italo americana abita nel centro di Roma in un’abitazione particolarmente elegante. A mostrare alcuni dettagli del suo appartamento le numerose foto postate da lei stessa. Si tratta di una casa che rispecchia molto la personalità , con colori caldi e particolari.

Alcune stanze, invece, si mostrano meno appariscenti, forse in sintonia con quella voglia di calma e semplicità che ha contraddistinguono. Assieme a lei sempre il suo amatissimo cagnolino che non abbandona mai nemmeno quando si sposta per eventi. Insomma, chi credeva che Romina Power vivesse a Cellino si sbaglia di grosso.