Mara Venier “cacciata fuori dalla Rai”: “Io umiliata come donna!”

Mara Venier dopo anni si toglie un sassolino dalla scarpa lanciando una frecciata ai vertici di Viale Mazzini

La conduttrice veneta è senza dubbio una delle donne più amate sul piccolo schermo. Mara Venier ha una carriera alle spalle di tutto rispetto, da attrice, show girl, presentatrice… Dal punto di vista lavorativo però non è sempre stato tutto rose e fiori soprattutto 8 anni fa dove è stata “cacciata” dalla Rai.

Infatti, all’epoca possiamo dire che ha ricevuto una vera e propria umiliazione e oggi la Venier ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Vediamo insieme cosa ha risposto a tal proposito.

La conduttrice televisiva via dalla Rai: arriva la bordata

Come detto in precedenza, la conduttrice ha vissuto degli anni difficili dal punto di vista lavorativo, come quando fu allontanata dalla Rai perché considerata “troppo vecchia“. In occasione dell’ultimo appuntamento del ciclo “Gli Incontri del Principe”, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, ‘zia Mara’ ha raccontato cos’ha significato per lei tornare alla sua Domenica In dopo quanto accaduto.

La presentatrice è stata allontanata per via dell’età precisando che il direttore Rai di all’epoca aveva deciso così. Nello stesso tempo però non è stata con le mani in mano, anzi Mediaset l’ha presa in prestito a Tu si que vales e L’Isola dei Famosi. Mara poi è stata richiamata in Rai dove ancora oggi è al timone di Domenica In..

Mara Venier: “Io umiliata dalla Rai”

A tal proposito, Mara Venier ha fatto sapere che per lei è stata la sua rivincita, quando si è vista richiamare da Viale Mazzini. Infatti, le sue parole a tal proposito sono state nette e come sempre sincere.

“ Io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori.