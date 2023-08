Oroscopo 28 agosto 2023: Cancro determinati, sorprese per Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo del 28 agosto prevedono dei grandi cambiamenti per i nati sotto il segno dell’Acquario. Gli Ariete, invece, devono seguire di più il proprio cuore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete, Non date peso al pensiero altrui. Se volete fare una cosa, lottate fino in fondo per portare a compimento i vostri desideri. In ambito sentimentale, invece, è necessario essere un po’ più creativi.

Toro. Siete alla ricerca di un’avventura o di qualunque cosa che sia in grado di movimentare la vostra routine. Di solito non amate stare fermi, siete spericolati e amanti del rischio, quindi, potreste cacciarvi in qualche situazione piuttosto contorta.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 28 agosto i nati sotto questo segno dovrebbero cogliere al volo delle occasioni. Soprattutto sul lavoro potrebbero aprirsi delle strade che fareste bene a prendere in considerazione e valutare.

Cancro. Quando vi ponete un obiettivo difficilmente riuscite a distogliere la vostra attenzione. In ambito sentimentale, invece, sarebbe meglio ascoltare anche il punto di vista dell’altra persona per non incappare in spiacevoli discussioni.

Leone. Di solito di dedicate molto alla persona che amate, finendo anche per trascurare voi stessi. Ebbene, questo non sempre è un bene. Ci sono delle situazioni in cui è opportuno pensare anche ai vostri bisogni. Nel lavoro ci vuole ingegno.

Vergine. Non siete molto pazienti in questo periodo, ma nella vita in generale. Ad ogni modo, soprattutto dal punto di vista professionale, è necessario prestare attenzione e non trarre delle conclusioni troppo affrettate.

Previsioni 28 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete molto impegnati in questo periodo, ma non dovete trascurare i vostri affetti, altrimenti c’è il rischio di generare delle sgradevoli discussioni. Nel lavoro bisogna essere tenaci e andare. Superati i piccoli ostacoli iniziali, poi tutto sarà in discesa.

Scorpione. In amore non siete particolarmente amanti delle sorprese. Questo perché di solito temete tutto quello che sfugge al vostro controllo. Ad ogni modo, cercate di ammorbidire un po’ questo vostro lato caratteriale.

Sagittario. Giornata molto interessante sul fronte dei nuovi incontri. Cercate di tenere gli occhi ben aperti, ma soprattutto il cuore. Ricordatevi di agire sempre non tradendo i vostri ideali e i vostri modelli di comportamento.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 28 agosto preannunciano sorprese in vista per voi. Soprattutto dal punto di vista sentimentale potreste rimanere particolarmente spiazzati da una persona speciale.

Acquario. Nel lavoro potreste ricevere una proposta che potrebbe cambiare radicalmente la vostra vita. Adesso non dovete fare altro che scegliere. Ascoltate anche il punto di vista delle persone a voi care.

Pesci. Se avete ricevuto una delusione di recente, forse è il caso di metterci un punto. Non voltatevi più indietro e andate avanti per la vostra strada. Ricordate che non vale la pena perdere il tempo dietro situazioni irrisolte.