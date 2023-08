Un posto al sole, l’attore protagonista rompe il silenzio sulla malattia “Ho un tumore”

In questo articolo non vi parleremo di anticipazioni o di altre cose legate alla soap opera. Purtroppo, uno dei protagonisti di Un posto al sole ha rivelato di recente di aver scoperto quello che mai avrebbe immaginato nella sua vita.

Un dramma che lo ha sconvolto e che gli ha cambiato lo stile delle sue giornate. Stiamo parlando di Patrizio Rospo, che nella serie veste i panni di Renato Poggi

Un posto al sole: Patrizio Rispo e il dramma della malattia, come ha scoperto di avere un tumore

L’attore ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata. La sua lotta contro la malattia è iniziata nel 2015, nel corso di un’intervista al settimanale OK Salute e Benessere. Patrizio Rispo oggi ha 65 anni, e ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza del tumore per caso, durante una campagna di prevenzione che in quell’anno ha coinvolto anche alcuni volti di Un posto al sole.

Nello specifico era febbraio e mai dimenticherà più quel giorno. Infatti, ricorda che assieme a lui c’erano anche Francesco Paolantoni, Rosaria De Cicco, Mimmo Esposito e Germano Bellavia. Gli esami hanno mostrato un’alterazione del PSA: “Vista questa anomalia ho subito iniziato ad approfondire”, ha fatto sapere. Avuta la diagnosi, Patrizio ha fatto sapere che c’era poco da fare quel tumore andava operato e quanto prima.

L’attore Renato Poggi racconta la sua storia

Subito dopo l’operazione che è avvenuta circo un anno fa, l’attore si è dovuto poi sottoporre ad una radioterapia. Oggi fortunatamente sta bene ma comunque deve sottoporsi a controllo medico per i prossimi mesi. Infatti, Patrizio fa esami di routine per capire se il tumore sia andato via per sempre dal suo corpo.

Chi segue Un posto al sole sa benissimo quanto il personaggio di Renato Poggi sia fondamentale per per la serie. n queste settimane lo abbiamo visto soffrire molto per Giulia e per il suo riavvicinamento tra la ex e Luca… Chissà se per loro due ci sarà ancora un futuro