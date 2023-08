Vi ricordate di Alessia Quarto di C’è posta per te? Vita stravolta, figlio e nuovo partner

Alessia con una ig stories ha annunciato il lieto evento. E’ nato quel bambino che tanto desiderava e che le ha cambiato la vita. La giovane ha ringraziato tutti coloro che hanno avuto un dolce pensiero per lei e che ancora oggi la seguono sui social.La Quarto ha fatto sapere poi che “Non è stata una passeggiata, però tutto si è concluso per il meglio. Alessia ha descritto il parto (cesareo) come “un’emozione unica“.

Il bambino, come raccontato da lei stessa, pesa 3,840 kg. In seguito sono arrivati i ringraziamenti allo staff di ginecologia dell’ospedale San Giuliano. Il noto volto di C’è posta per te ha elogiato il lavoro svolto dai medici: “Non avrei potuto scegliere ospedale migliore” ha poi concluso.

La storia di Alessia Quarto a C’è posta per te