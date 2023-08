Mediaset, altro schiaffo alla D’Urso: ora è davvero il colmo!

Sembra che ormai tra la rete Mediaset e Barbara D’Urso i rapporti sono finiti e in malo modo. Come è noto la conduttrice campana è stata sostituita dalla conterranea Myrta Merlino. Sarà quest’ultima a guidare il talk dal 4 settembre in poi. Nelle ultime ore però qualcosa è accaduto sui social che ha mandato in delirio i fan della presentatrice campana.

Infatti, la rete del Biscione ha ben deciso di cancella le foto di Barbara a Pomeriggio 5 direttamente sulla pagina ufficiale del programma. Scorrendo la bacheca se ne trovano diversi eliminati. Il gesto, ovviamente sembra scontato: dare un taglio al passato. Ok, bene, ma la domanda è: era opportuno agire in questo modo?

Mediaset esagera ancora: l’ultimo affondo alla D’Urso

La risposta a tale domanda è molto semplice, si poteva certamente evitare. Non solo per una questione di educazione e rispetto verso chi per anni ha mandato in onda un programma senza mai tirarsi indietro ma anche perchè una pagina Instagram di una trasmissione tv è sì una sorta di biglietto da visita.

Semplicemente bastava che andasse in onda la nuova edizione e venissero postati nuovi post per “dimenticare” Barbarella. E proprio per questo motivo a qualcuno ha dato l’impressione che si è voluto mettere il dito nella piaga.

Ma come ha reagito Barbara D’Urso?

Barbara D’Urso non ha reagito in maniera pubblica, ma è possibile che dentro di se avrà detto “non è questo quello che merito”. Sui motivi che l’hanno portata lontana da Mediaset c’è ancora molto da scoprire.

Si è compreso però in modo più che limpido che la conduttrice non solo avrebbe voluto proseguire la sua avventura a Pomeriggio Cinque, ma avrebbe anche desiderato avere un nuovo show in prime time. Cosa che però a Cologno Monzese le hanno impedito. Cosa succederà adesso? Non ci resta altro che attendere