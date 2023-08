GF, spunta il nome del probabile primo vippone: è un famoso attore

Manca sempre meno all’inizio di questa nuovissima e già discussa edizione del Grande Fratello 8. In questi giorni sono circolati in rete diversi nomi tra i possibili concorrenti. Il cast come è noto a tutti sarà misto formato da personaggi Vip e non.

E proprio in queste ore che è spuntato fuori il nome del primo concorrente famoso, che pare sia un noto attore. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Grande Fratello 8: spunta fuori il nome del primo concorrente Vip

In questi giorni, TvBlog ha lanciato il nome del presunto primo vippone maschio che potrebbe far parte della prossima edizione del Grande Fratello. Tra i tanti candidati valutati nelle scorse settimane, spunta il nome di Ninetto Davoli, un volto noto del cinema italiano. Quest’ultimo sarebbe stato contattato per prendere parte al reality.

L’attore venne scoperto alla metà degli anni sessanta da Pier Paolo Pasolini che, dopo avergli regalato una comparsata ne Il Vangelo secondo Giovanni, lo promosse a protagonista al fianco di Totò in Uccellacci e Uccellini. Sempre con Pasolini recitò in Teorema, Edipo Re, Il Decameron e Il fiore delle Mille e una Notte. Più di recente è invece apparso in Cemento Armato, Mio papà, Natale a Londra-Dio salvi la Regina, Ritorno al crimine e nella serie Rai E’ arrivata la felicità.

La partecipazione di Ninetto Davoli a Ballando con le stelle

Nel 2020, l’attore ha partecipato anche a Ballando con le Stelle, il celebre show di danza in onda su Rai1 con Milly Carlucci. Una grande presenza la sua che ha fatto si che potesse ritornare sotto la luce dei riflettori.

C’è da dire anche che chi ha seguito i suoi film e la propria carriera sa che è un personaggio di tutto rispetto e può regalare davvero grandi emozioni all’interno della casa. Al momento però la presenza di Ninetto al GF ancora non è stata confermata