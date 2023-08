Uomini e Donne spoiler: Maria De Filippi fa fuori volti di Temptation Island, che succederà

In questi giorni si era sparsa la voce secondo cui nella prossima edizione di Uomini e Donne ci sarebbero potuti essere ex volti di Temptation Island. Alcuni spoiler trapelati di recente sul web, però, hanno portato alla luce una realtà del tutto differente.

Nello specifico, infatti, pare che Maria De Filippi abbia fatto metaforicamente fuori i protagonisti provenienti dal reality show incentrato sui sentimenti. Essi, però, potrebbero comunque essere presenti in studio in altre vesti. Vediamo cosa è emerso.

La verità sugli ex di Temptation Island a Uomini e Donne

Stando ad alcuni spoiler su Uomini e Donne pervenuti dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, pare proprio che Maria De Filippi abbia eliminato gli ex di Temptation Island dalla lista dei candidati al trono. In particolare, era trapelata la voce secondo cui avrebbe potuto salire sul trono Daniele De Bosis, ex fidanzato di Vittoria Egidi. Il ragazzo ha pubblicato una foto che sembrava essere stata scattata nei camerini di Uomini e Donne.

Ebbene, l’immagine in questione, in realtà, risale a un po’ di tempo fa, quando i protagonisti dell’edizione di quest’anno di Temptation Island erano a fare i provini. Daniele, infatti, non è l’unico che è apparso in tale location. Questo, dunque, vuol dire che il giovane non sarà un futuro tronista del dating show pomeridiano incentrato sui sentimenti. Per conoscere l’elenco completo di tutti i tronisti, che dovrebbero essere quattro probabilmente, bisognerà attendere le prime registrazioni della stagione. Esse dovrebbero avvenire il 30 e 31 agosto.

La decisione di Maria De Filippi: che ruolo avranno gli ex del reality show a UeD

Ad ogni modo, anche se gli ex protagonisti di Temptation Island non dovrebbero diventare tronisti di Uomini e Donne, non è escluso che possano comunque partecipare al programma. Molto probabilmente, infatti, le prime messe in onda del talk show pomeridiano saranno caratterizzate anche dall’arrivo degli ex volti del reality show. I ragazzi potranno raccontare cosa sia successo con i loro rispettivi fidanzati e fidanzate a distanza di un po’ di tempo dalla fine del programma.

Questa è una pratica che, solitamente, si verifica spesso nel costo delle prime puntate di UeD. Le foto che stanno circolando in rete, dunque, non hanno nulla a che vedere con la scelta dei nuovi tronisti. Probabilmente, Maria De Filippi ha in mente di assegnare tali ruoli a persone nuove, che non erano mai state prima d’ora in televisione. Vedremo.