Terra Amara e Beautiful sospesi: ecco come cambia il palinsesto Mediaset

Le due amatissime soap di Canale 5 vanno in pausa. La prima a chiudere sarà Beautiful, dopo il tour de force degli ultimi anni. Venerdì 11 agosto saluterà quindi il suo pubblico, per poi tornare in onda lunedì 21 agosto con le nuove puntate, ore 13:45.

In pausa anche Terra Amara. Da domenica 13 agosto ripartirà dal primo episodio, sostituendo, con le repliche, La Promessa e My Home Destiny. Quest’ultime si interromperanno, tuttavia, solo il 14 e il 15 agosto.

Terra Amara e Beautiful si fermano ma Mediaset non le stoppa del tutto

Brutte notizie per i fan di Beautiful e Terra Amara. Purtroppo, le due amatissime soap opera si fermeranno per la pausa estiva per poi tornare dopo il 21. Un Altro Domani chiuderà definitivamente venerdì 18 agosto. Domenica 13 e lunedì 14 agosto la soap iberica non andrà in onda, mentre martedì 15 agosto posticiperà l’inizio alle 17:30.

A partire dal 21 agosto, invece, il suo posto in palinsesto verrà preso da film, fin quando Myrta Merlino Pomeriggio Cinque a partire dal 4 settembre. Di seguito dal 12 al 18 agosto, sia la soap turca che quella statunitense saranno trasmesse cin puntate in replica.

La soap turca e il grande successo per Mediaset

Poche settimane fa si era parlato di uno sbarco di Terra Amara in prima serata da settembre. Nello specifico la serie sarebbe dovuta andare in onda di sera per 4 episodi la domenica. Mossa che Mediaset vorrebbe attuare per cercare di contrastare il calcio e la serialità della Rai. Al momento però non ci sarebbero conferme.

Infatti, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, non c’è stato nessun accenno alla serie. Va ricordato che le soap sono uno strumento potente nelle mani di Cologno Monzese: spesso raccolgono buoni ascolti e sono un grande strumento per ottenere consensi da parte del pubblico. Lo conferma anche l’ultima scelta della reta, con l’acquisto di My Home my Destiny