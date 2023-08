Belen Rodriguez e Stefano finta crisi? “Stanno prendendo in giro tutti”: cosa ci sarebbe dietro

La crisi in atto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finta? Ad insinuare questo dubbio è stato Dagospia. Sull’ultimo numero del magazine Oggi, infatti, sono trapelate delle indiscrezioni piuttosto interessanti a riguardo.

Nello specifico, sul magazine si legge che, in realtà, la showgirl e il conduttore starebbero prendendo in giro tutti. La loro sarebbe solamente una trovata per cercare di raggiungere degli obiettivi ben precisi. Vediamo cosa è emerso.

I dubbi sulla crisi di Belen e Stefano

I gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano ad impazzare sul web, adesso, l’ultimo che è trapelato riguarda l’ipotesi che la crisi tra loro sia finta. Dagospia ritiene che ci sia qualcosa sotto tutti questi pettegolezzi che stanno circolando sul conto dei due vip. Da diversi mesi, ormai, non si fa che parlare di loro e del fatto che il loro matrimonio sembri naufragato per l’ennesima volta.

I gossip si stanno susseguendo e stanno diventando sempre più bollenti. Si è parlato di presunti tradimenti da parte dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi o, ancora, di una nuova relazione per Belen. Inoltre, i due stanno dando luogo a vacanze separate, per non parlare dei gesti criptici e provocatori di cui i due si stanno rendendo protagonisti sui social. Se tra loro c’è davvero una crisi, per quale ragione comportarsi in questo modo e non dire la verità una volta per tutte?

Ecco perché la Rodriguez e De Martino starebbero facendo finta

Ebbene, stando a quanto rivelato sul magazine, pare proprio che dietro la presunta finta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si celino dei motivi ben precisi. I due starebbero marciando sulla cosa per aumentare le quotazioni di entrambi sul mercato pubblicitario e della televisione. Quando due protagonisti sono molto chiacchierati, infatti, la loro presenza in programmi tv, spot pubblicitari ecc., aumenta notevolmente di valore.

Ad entrambi, infatti, basterebbe semplicemente confermare o smentire tutti i gossip che si sono susseguiti in questi giorni sul loro conto, invece che continuare a lanciarsi stoccate come dei bambini. La notizia, chiaramente, resta una mera indiscrezione e supposizione di Dagospia che, per il momento, non ha ricevuto alcuna conferma. Non resta che attendere per vedere se con il tempo ci saranno degli interventi da parte dei diretti interessati, oppure se emergeranno delle prove che avallino i dubbi sorti in queste ore.