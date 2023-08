“Ma è lei veramente?”… Maria De Filippi irriconoscibile, la foto al mare fa il giro del web.

Una foto inedita di Maria De Filippi sta letteralmente facendo il giro del web in queste ore. Di cosa si tratta? Si tratta di no scatto della conduttrice televisiva presso uno stabilimento balneare di Riccione, insieme a due suoi ammiratori. In realtà, in tanti non hanno riconosciuto subito la donna e il motivo è spiegato proprio nella foto.

Per trascorrere una giornata in spiaggia Maria ha scelto un look molto diverso dal solito, rispetto a quello che solitamente vediamo. La presentatrice di “C’è posta per te” indossava un paio di bermuda a fantasia, una t-shirt color beige, un berretto nero, degli occhiali da sole e delle scarpe da ginnastica. Insomma, una Maria completamente diversa rispetto quella che il pubblico conosce…

Maria De Filippi in altre vesti Foto di: @Iabetti pic.twitter.com/ogvryn2sxn — AMICI NEWS (@amicii_news) August 11, 2023

Maria De Filippi, look sportivo per una giornata al mare

Chi segue Maria in tv, sa benissimo quanto sia sempre elegante nei suoi programmi. Che sia C’è posta per te, Tu si que vales o il Serale di Amici. Nelle trasmissioni pomeridiane, come Uomini e Donne o il pomeridiano di Amici, la conduttrice, usualmente opta per delle tenute più casual, ma comunque abbastanza chic e sempre alla moda.

È davvero difficile, invece, trovarla in vesti più sportive o maggiormente comode, proprio come è accaduto in questa foto. Maria non ha social e di conseguenza nessuno sa come veste di solito nelle sue giornate quotidiane. Al massimo, è stata beccata qualche volta in tenuta da tennis, sport che ama e pratica da tempo, o in costume da bagno al mare.

Fan increduli davanti a Maria De Filippi: irriconoscibile da vicino

Per questo motivo lo scatto di Maria De Filippi al mare ha lasciato tutti senza parole. Maria si è mostrata come nessuno l’ha mai vista prima, tanto che lo scatto è finito in rete e ha fatto subito il giro del web.

Anche gli utenti guardando con attenzione l’immagine sono rimasti increduli: qualcuno oltre a dire che è irriconoscibile l’ha addirittura presa per una ragazzina. Non trovate?