La madre di Belen difende la figlia sui social e manda una frecciata a Stefano: è guerra aperta

Continua a impazzare il gossip circa la presunta rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez. Se da un lato gli amici e le personalità vicine alla coppia in questi giorni stanno cercando di smentire le voci sulla crisi tra i due, a parlare adesso è la signora Veronica Cozzani, la mamma della showgirl argentina.

La donna infatti negli ultimi giorni ha pubblicato alcune immagini con un forte doppio senso accompagnate da didascalie che lasciano ben poco spazio all’immaginazione sulla sua pagina Instagram, alimentando le voci circa la fine del matrimonio tra la figlia e il conduttore di Bar Stella.

Veronica Cozzani conferma i tradimenti di Stefano De Martino verso Belen

Chi segue Belen sa di certo che non è la prima volta che Veronica Cozzani difende sua figlia da accuse e critiche da parte degli utenti. In questo caso, però, i post della donna lasciano pensare che le voci sui tradimenti di Stefano siano davvero vere e in queste occasioni non si è tirata indietro nemmeno nel lanciargli qualche frecciatina.

Tutto è partito da quel video postato dalla Rodriguez sui cervi. Una breve clip che ha fatto il giro del web e ha lasciato intendere che De Martino l’ha davvero tradita. Ebbene, oggi, anche sia madre ha pensato bene di pubblicare immagini di cervi. Stando all’interpretazione di molti fans quello sarebbe stato un chiaro segnale che confermerebbe le voci in giro da settimane.

La madre di Belen lancia una frecciata a De Martino

Ma non è finita qui, perchè poche ore fa proprio la Cozzani ha pubblicato un’altra fotografia sui social. L’immagine ritrae le donne della famiglia Rodriguez, uno scatto in bianco e nero nel quale le protagoniste indossano ognuna una mascherina con le proprie iniziali.

Si tratta di una foto che risale al periodo della pandemia e molto probabilmente il fatto di cacciarla fuori adesso non è un caso. Anche perchè a corredo questa didascalia che sembra una chiara frecciata all’ex genero. “Le donne di questa famiglia sono guerriere! Forza donne! Vi voglio tanto bene!” si legge sotto al post.