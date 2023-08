4 Anni senza Nadia Toffa, il ricordo de Le Iene è straziante (VIDEO)

Dopo una lunga battaglia contro il tumore, 4 anni fa, il 13 agosto 2019, Nadia Toffa è scomparsa. La Nadia Toffa de “Le Iene” era diventata la Nadia Toffa di tutti, simbolo positivo di ribellione alla malattia e resilienza.

Gli amici e i colleghi con i quali ha condiviso un pezzo della sua breve vita, non solo lavorativa, la ricordano in questo doloroso anniversario con un semplice messaggio social. Nessuno ha dimenticato la loro amica, e nessuno non può non ricordare il suo coraggio e la sua lotta fino alla fine.