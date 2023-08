Scoppia ennesima coppia del trono classico di Ued: Maria li unisce ma la realtà li distrugge

E’ scoppiata un’altra coppia nata qualche anno fa a Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi ormai non riesce più a convincere e la causa lo sono soprattutto il trono dei giovani.

Dopo Nicole Santinelli e Carlo e Federico e Carola, ecco che poche ore fa ad annunciare la fine della loro storia anche Veronica Rimondi e Matteo Farnea. I due si si sono ‘scelti’ poco più di un anno fa, più precisamente a giugno 2022. Ma cosa è successo?

Uomini e donne, scoppiata l’ennesima coppia: addio a Veronica e Matteo

A quanto pare la fine della relazione è stata un fulmine a ciel sereno pure per lei: “Non mi sarei mai aspettata che potesse accadere e non posso nemmeno darvi spiegazioni perché…” L’ex tronista fa sapere di essere rimasta molto delusa per quello che è accaduto e mai avrebbe immaginato di riferirlo così… in pubblico.

Veronica si è resa molto disponibile verso i fan curiosi di saper i dettagli dell’accaduto ma al momento ha riferito che preferisce tacere. Quel che però accenna è che ad oggi crede di aver creduto in questo amore solo lei e che se da parte di Matteo ci fosse stato un sentimento importante tutti gli altri problemi sarebbero stati superati, come accade in tutte le coppie.

Veronica chiede rispetto ai fan e si dice pronta a voltare pagina

Ora la Rimondi si è detta decisa a voler guardare avanti e a mettersi tutto alle spalle, senza piangersi addosso. Nel suo racconto fiume ha persino detto che l’ex ha rinnegato l’amore vissuto con lei.

Un atteggiamento che l’ha spinta a ricredersi sulla persona che ha avuto al fianco per un anno. inoltre, prima di concludere ha invitato i suoi fan a non chiedere più dell’ex corteggiatore perchè da adesso non fa più parte della sua vita.