Maria De Filippi al Tg 1, web in tilt dopo il giornale: è lei o non è lei? Ecco la verità

È o non è Maria De Filippi? Questa è la domanda che molti si sono posti dopo aver visto un servizio mandato in onda nell’appuntamento delle 13.00 del Tg1 oggi, 13 agosto. Nel corso del reportage, infatti, è stata intervistata una signora la quale il suo aspetto è uguale alla conduttrice televisiva.

Nello specifico, la persona in questione, ha sfoggiato un’acconciatura molto simile a quella di Maria, non solo biondi ma anche corti proprio come lei. Ma non è tutto perchè a scatenare i telespettatori a casa, il fatto che la persona intervistata avesse gli occhiali da sole lasciando il dubbio sulla vera identità della donna intervistata aumentasse. Insomma è lei o non è lei?

L’intervista della signora al tg 1 è subito diventata virale nel giro di pochi istanti. Da casa tutti si sono chiesti se fosse davvero Maria De Filippi al Tg 1. Lo scatto è stato inizialmente condiviso dal profilo Twitter “Cinguette Rai” e, da lì, poi si è diffuso.

Al Tg1 c’è Maria De Filippi o una sosia?

“Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza”, ha scritto l’account scherzando. Peccato che, molta gente ha creduto fosse davvero lei e ha iniziato a diffondere la fake news. Anche perchè proprio pochi giorni fa la conduttrice è veramente apparsa accanto a due fan in un lido. Insomma, a causa della pagina che in questo caso voleva solo scherzare si è scatenato un finimondo

Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza#TG1 pic.twitter.com/QUsTYxo0bY — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 13, 2023

La verità sull’intervista a Maria De Filippi

La pagina in questione ha dovuto chiarire l’equivoco, specificando che non si trattasse di lei, bensì di una persona che le somigliava in maniera particolare. Come detto in precedenza proprio pochi giorni prima la conduttrice è stata fotografata in un lido di Ansedonia.

Lì, Maria De Filippi ha una casa dove si rifugia tutte le estati per passare alcuni giorni di relax prima di tornare a lavoro e con i suoi impegni. Infatti, tra circa due settimane tornerà a Roma per le registrazioni i Uomini e donne e Amici.