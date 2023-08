Gemma Galgani e Ida Platano amicizia al capolinea dopo Uomini e Donne? I sospetti

In questi giorni, i volti conosciuti dal pubblico grazie a Uomini e Donne si stanno godendo qualche giorno di relax e di vacanza. Tra le protagoniste più discusse del programma ci sono anche Gemma Galgani e Ida Platano.

Le due donne sono sempre state amiche, non solo all’interno del programma, ma anche al di fuori. Anche se vivono in due città totalmente differenti, non appena ne hanno la possibilità si incontrano e trascorrono del tempo insieme. Nell’ultimo periodo, però, le cose sembrano essere cambiate.

Ecco i dubbi che hanno spinto a credere che Ida e Gemma abbiano discusso

L’amicizia tra Gemma Galgani e Ida Platano mostra segni di cedimento? Alcuni utenti del web hanno notato alcuni dettagli sui social che sembrano ricondurre proprio verso questa ipotesi. Le due donne sono sempre state molto legate. Quando non hanno la possibilità di vedersi, dato che abitano in due città diverse ed entrambe hanno degli impegni, non esitano a farsi qualche dedica attraverso i social per decantare la loro amicizia.

Tutto questo, però, non accade da moltissimo tempo, ma non è tutto. In questo periodo estivo, soprattutto Ida si sta ritagliando tanti momenti per trascorrere delle vacanze in compagnia del suo fidanzato Alessandro Vicinanza. Non molto tempo fa la parrucchiera si è concessa anche una vacanza in Sardegna da sola. Gemma. dal canto suo, ha molto tempo libero a disposizione, quindi, sorge spontanea una domanda, per quale ragione le due donne non si sono ancora mai incontrate?

La Galgani e la Platano sempre più distanti, che succede?

Solitamente, Ida Platano e Gemma Galgani si ritagliavano dei momenti, specie in estate, per potersi incontrare e per trascorrere del tempo insieme. Come mai fino ad oggi questo non si è ancora verificato. Proprio in queste ore, Ida ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha annunciato che il suo salone di parrucchieri resterà chiuso fino al 16 agosto, per riaprire i battenti il 17.

In questi giorni, la Platano si concederà un’altra piccola vacanza, ma sempre in compagnia del suo fidanzato. I due andranno in Puglia. Ad ogni modo, di Gemma non v’è traccia, sta di fatto che la donna si trova attualmente a Savona. Come mai le due non sono riuscite a trovare un attimo per potersi incontrare e stare un po’ insieme? Forse tra loro c’è qualche problema? Per il momento nessuna delle due è intervenuta sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere se lo faranno.