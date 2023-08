Ex di Uomini e Donne insultata gravemente: “Dimagrisci tro*a” lei fa un duro sfogo (FOTO)

In queste ore, un’ex protagonista di Uomini e Donne è stata gravemente insultata. La persona in questione è stata presa di mira per il suo aspetto fisico e per le sue forme, ritenute da alcuni un po’ troppo tondeggianti.

La ragazza, questa volta, ha deciso di non rimanere in silenzio e di dire, in maniera molto esplicita e dettagliata, tutto quello che pensa in merito a questa faccenda. Vediamo di chi si tratta e cosa ha detto.

Ecco chi è l’ex di Uomini e Donne pesantemente insultata

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi è stata pesantemente insultata suo social. La giovane ha condiviso sul suo account di Instagram delle foto che la ritraevano con un abito bianco molto aderente e anche piuttosto scollato. La protagonista si trovava in vacanza, quindi, ha deciso di sfoggiare un look un po’ più audace. Ad ogni modo, il suo modo di mostrarsi non è piaciuto ad alcuni utenti del web.

Delle persone, infatti, sono accorse al di sotto del post in questione ed hanno cominciato a mandare dei messaggi piuttosto pungenti alla giovane. Tra le tante cose scritte, poi, alcuni hater le hanno dato della poco di buono e l’hanno invitata a fare una dieta in quanto fosse davvero troppo in carne. Ebbene, la ragazza non è voluta rimanere in silenzio, ma ha deciso di replicare, anche in maniera piuttosto piccata.

Il duro appello di Chiara Rabbi

Mediante una Instagram Storie, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha replicato a tutti quelli che l’hanno insultata e ne ha approfittato per porre l’accento su di un tema piuttosto importante. Nello specifico, la ragazza ha detto che è davvero assurdo al giorno d’oggi ricevere questo genere di insulti così forti e violenti. Non è il suo caso, ma altre persone avrebbero potuto reagire in maniera del tutto differente, dando luogo a dei gesti inconsulti.

A tal proposito, Chiara ha voluto fare un appello allo Stato. Nello specifico, ha detto che bisognerebbe prendere delle iniziative per tutelare i più deboli e per cercare di arginare tutto l’odio che divampa sui social. Invece che inventare taxi gratis per chi decide volontariamente di ubriacarsi nelle discoteche, bisognerebbe pensare ad iniziative di altro genere, volte a tutelare persone che, loro malgrado, si trovano a vivere situazioni spiacevoli. Detto questo, poi, Chiara ha ribadito di essere assolutamente in pace con se stessa e con il suo corpo, pertanto, tutti gli insulti non la toccano minimamente.