Un posto al sole, cambio programmazione: cosa va in onda dal 14 al 18 agosto 2023

Un posto al sole nella settimana di ferragosto va in ferie ma non del tutto. Infatti, da questa sera, 14 agosto al 18 la rete ha deciso di fare un bel regalo ai fans.

Nello specifico nella settimana in onda dal 14 al 18 agosto 2023, su Rai3 vedremo delle puntate speciali, dedicate ai momenti più importanti dell’ultima stagione andata. Ma scopriamo nei dettagli cosa succederà e quali saranno i temi trattati negli episodi.

Un posto al sole in onda la settimana di ferragosto ma non con le puntate inedite

Sarà una settimana di Ferragosto molto particolare per gli amanti di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che in questi giorni a partire da questa sera vedremo su Rai 3 i momenti più belli di tutta la stagione appena passata narrate da Raffaele.

Il Giordano ci accompagnerà in viaggio a ritroso nel tempo e non sarà, vi anticipiamo, un percorso facile, visto che torneremo a soffrire per la morte di Susanna e Teresa, due tra gli argomenti più spinosi e tristi che abbiamo dovuto affrontare dall’estate del 2022. La soap andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì a venerdì. Uno stop però ci sarà martedì 15 agosto 2023, per lasciare spazio a un evento sportivo.