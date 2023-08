Grande Fratello, sospeso l’ingresso di una Vip? Gesto conferma tutto, e spuntano due nomi

I cast della prossima edizione del Grande Fratello non è stato ancora reso noto in maniera ufficiale, ma sul web sono già trapelati i nomi di coloro i quali potrebbero prendere parte al programma, almeno per quanto riguarda i Vip. In queste ore, però, pare che un ingresso sia stato sospeso.

Tra i partecipanti famosi alla prossima edizione del reality show di Canale 5 c’è anche Fiordaliso. La cantante rappresenterebbe un punto di forza per il programma, considerando la sua personalità spiccata e notorietà. All’ultimo momento, però, sembrerebbe che qualcosa sia andato storto.

Ecco quale ingresso sarebbe stato sospeso al Grande Fratello e perché

La prossima edizione del Grande Fratello riaprirà i battenti lunedì 11 settembre e il cast sembrava essere stato chiuso, ma in queste ore pare che un ingresso sia stato sospeso all’improvviso. Si tratta di quello della cantante Fiordaliso, la quale era stata data quasi come concorrente certa all’interno del reality show. Ebbene, all’ultimo momento pare ci sia stato un cambiamento che sta deludendo parecchio le aspettative dei fan.

Nello specifico, infatti, sembrerebbe che la cantante sia stata depennata. A confermare questa indiscrezione è stata implicitamente la diretta interessata. La cantante, infatti, ha condiviso le date inerenti il suo tour musicale e, stando a quanto emerso, pare che ci siano tappe previste anche a settembre e ottobre. In questo periodo il reality show sarà già cominciato, quindi, la cantante non potrà certamente essere in due posti contemporaneamente.

Ecco chi potrebbe entrare al suo posto in casa

Ad ogni modo, una volta diffusa la notizia, si potrebbe pensare anche che gli autori abbiano pensato di far entrare Fiordaliso nella casa in un secondo momento. Di solito nelle edizioni passati era una cosa assai diffusa far entrare dei protagonisti in corso d’opera. L’edizione di quest’anno del Grande Fratello, però, sarà molto diversa da quella degli anni passati, anche per quanto riguarda la durata. Il reality show dovrebbe concludersi a gennaio e non in primavera, quindi, un ingresso posticipato potrebbe non essere molto funzionale.

Per il momento, dunque, tutto è ancora in sospeso e non si sa da chi sia dipesa questa volontà di sospendere l’ingresso di questa possibile concorrente del Grande Fratello. Intanto, però, si stanno facendo già avanti i nomi di due possibili sostitute. Pare che in lizza alla classifica ci siano Loredana Lecciso e sua figlia. Le due sono state corteggiate a lungo per far parte del programma, che questa sia la volta buona?