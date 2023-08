Uomini e donne: ritorno di fiamma tra una recentissima coppia scoppiata! L’annuncio inaspettato

Non è stato di certo l’anno fortunato per molti partecipanti di Uomini e donne. Tante coppie sono scoppiate sia al trono classico che a quello over. In queste ore, però, grazie ad una diretta di Fralof, con due partecipanti del programma della De Filippi si è arrivati ad uno scoop clamoroso.

Solo poche settimane fa la coppia in questione aveva annunciato la rottura, tra lacrime e pentimenti di lui. Di chi stiamo parlando? Di Paola e Daniele

Paola e Daniele di Uomini e donne di nuovo insieme: l’annuncio in diretta

Proprio poche ore fa, l’ex coppia del trono over ha annunciato il ritorno di fiamma. Fralof, dopo aver parlato con Daniele cercando di capire se ci fossero stati cambiamenti dopo il suo appello alla dama, ha lasciato tutti senza parole: girando la telecamera e mostrando Paola accanto a lui.

Dopodichè a prendere la parole è stata la donna precisando che con un amore puro e sincero come il loro sarebbe stato davvero un peccato non riprovarci. Insomma, quel periodo in cui si sono lasciati è stata solo una breve parentesi dato che sd oggi ogni incomprensione è stata superata

Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si sono lasciati: l’annuncio

Qualche settimana fa ad annunciare la rottura tra i due è stata proprio Paola sui social. L’ex dama di uomini e donne aveva spiegato il motivo per cui aveva preso questa decisione allontanandosi da Daniele. “I miei obiettivi erano di gran lunga distinti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è “vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani”. Daniele era molto distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno”.

Paola e Daniele avevano deciso di andare a convivere. L’ex dama aveva lasciato la sua città per trasferirsi con l’ex compagno. Una scelta d’amore che però si è rivelata fallimentare. Vivere sotto lo stesso tetto ha acuito alcuni problemi. I fan del programma sono rimasti scioccati dalla notizia della rottura ma fortunatamente la coppia ha superato tutto.