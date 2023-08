Uomini e Donne, altra coppia in crisi, parla lui: “Alti e bassi” di chi si tratta e che succede

Dopo l’annuncio della rottura tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea, anche un’altra coppia del trono classico di Uomini e Donne sembra essere in crisi. I due si sono conosciuti all’interno della trasmissione non molto tempo fa.

Una volta usciti dal programma hanno deciso di viversi la loro vita lontano dai riflettori, sta di fatto che non compaiono spesso tra le pagine di gossip. In questi giorni, però, loro malgrado, sono finiti al centro dell’attenzione. Vediamo di chi si tratta e cosa hanno detto.

Ecco chi è l’altra coppia in crisi di Uomini e Donne

Un’altra coppia di Uomini e Donne sta affrontando un momento di crisi. Loro sono Roberta Giusti e Samuele Carniani. La loro conoscenza è nata qualche anno fa all’interno del programma, lei era la tronista, mentre lui il corteggiatore. Ricordiamo che Roberta decise di uscire con lui a scapito di Luca Salatino, che successivamente fu nominato nuovo tronista del programma.

Ebbene, nell’ultimo periodo, i due ragazzi hanno fatto parlare molto di sé. Tantissimi fan avevano cominciato a rendersi conto che qualcosa non andasse. A tal proposito, gli hanno chiesto più volte di spiegare se ci sia qualcosa che non vada tra loro. Fino ad oggi, però, i due avevano preferito mantenere il massimo riserbo. Adesso, però, la situazione è apparsa insostenibile, sta di fatto che Samuele ha deciso di rompere il silenzio.

Lo sfogo di Samuele, Roberta trincerata dietro il silenzio

Il ragazzo ha detto che sono settimane che riceve continuamente attacchi da parte degli utenti del web, i quali gli chiedono in che rapporti sia con Roberta. I due si sono allontanati un po’ a causa della lontananza. Lui, infatti, aveva deciso di tornare ad Arezzo, mentre lei si destreggiava tra Roma e Borgo. Ebbene, forse anche a causa di questo, i due hanno vissuto un momento non propriamente semplice.

Samuele, dunque, ha confermato che la loro coppia starebbe vivendo un piccolo momento di crisi, e questo ha fatto dispiacere molto i fan di Uomini e Donne. Il ragazzo, infatti, ha svelato che, come in tutte le coppie, anche nella loro ci sono degli alti e bassi. Ad ogni modo, almeno per il momento, non hanno preso la decisione di lasciarsi, ma stanno ancora insieme. Il protagonista, però, ci ha tenuto a mettere le mani avanti dicendo che, nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto, darà sicuramente comunicazione sui social. Roberta, invece, si è trincerata dietro un rigido silenzio.