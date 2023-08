Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi al GF: parla la compagna di Al Bano

Manca meno di un mese all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e gli spettatori sono impazienti di scoprire quali saranno i volti dei nuovi concorrenti. O, almeno alcuni di essi. Si, perché, con il ritorno dei personaggi NIP, avremo in casa meno vipponi. I nomi di alcuni possibili vip sono stati diffusi negli ultimi giorni: dagli attori Ninetto Diavoli e Corrado Tedeschi, alle sorelle Brigitte e Benedicta Boccoli fino al comico ed ex compagno di Alba Parietti, Franco Oppini.

Insomma, stando a queste indiscrezioni, le prospettive sono di un cast tutt’altro che giovanile. L’unica concorrente under 30 annunciata, infatti, sarebbe Samira Lui. In queste ore, però, come accade da diversi anni sembra che nel cast dei Vip sia presente anche Loredana Lecciso e la figlia Jasmine

Grande Fratello: Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso nel cast

A far compagnia a Samira, potrebbe arrivare la figlia di Al Bano. Jasmine Carrisi, tra l’altro non è la prima volta che spunta nel cast del Grande Fratello come possibile concorrente assieme alla mamma. Infatti, assieme a lei potrebbe arrivare anche Loredana Lecciso.

Ad annunciarlo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha svelato che le due sarebbero in lizza per poter occupare un posto nella nuova edizione del reality. Secondo quanto riportato da Venza, la coppia di mamma e figlia avrebbe fatto i provini e sarebbe in attesa del responso.