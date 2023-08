Maria de Filippi, spunta il video della prima edizione di amici del 1992: sembra davvero un’altra!

Maria De Filippi fa televisione da moltissimi anni. La conduttrice deve tutto il suo successo a Maurizio Costanzo e non per essere raccomandata ma per aver sempre creduto in lei. Nel corso del tempo, Maria è riuscita a guadagnarsi in tv quello spazio che meritava, dato che ad oggi è conduttrice ma anche ideatrice di show di successo.

Basta menzionare Tu si que vales, Uomini e donne, C’è posta per te ed infine Amici. E dando uno sguardo in rete abbiamo trovato su una pagina facebook un video della De Filippi del passato, risalente al 1992. E possiamo dirvi che avrete difficoltà nel riconoscerla.

Maria De Filippi ad Amici nel 1992: irriconoscibile

E’ il 1992 e Maria de Filippi va in onda con Amici. Una versione totalmente diversa dal talent di oggi in quanto qui i ragazzi si sedevano per conoscersi. La conduttrice inoltre appare totalmente diversa, oltre ad essere ancora più magrolina ha un look decisamente più rock.

Il colore dei capelli è uguale a quello di oggi ma il taglio è molto corto. Forse negli ultimi tempi Maria abbia ceduto anche a qualche ritocchino date che in questa clip si vedono alcune rughette… Anche le labbra sono più sottili rispetto a come le mostra oggi. Insomma, possiamo dire che è praticamente irriconoscibile

Maria De Filippi oggi, quanto è cambiata la conduttrice dagli esordi in tv

Maria De Filippi è cambiata tantissimo rispetto agli esordi del passato. Quest’anno per lei non è stato un anno facile, all’improvviso ha dovuto dire addio alla sua dolce metà. La morte di Costanzo l’ha segnata profondamente tanto che alcuni amici suoi stretti hanno parlato di un grande dolore per lei.

Attualmente Maria sta trascorrendo qualche giorno di relax ad Ansedonia assieme al suo braccio destro Raffaella. Tra poco però tornerà negli studi Elios per riprendere le registrazioni di Ued e annunciare i nuovi tronisti.