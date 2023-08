Un posto al sole anticipazioni: come proseguirà la storia tra Sasà e Bufalotto? Ecco lo spoiler

Siete curiosi di sapere come proseguirà la love storie tra Sasà e e Bufalotto nei nuovi episodi in onda a settembre? Beh, ecco grazie alle anticipazioni che possiamo svelarvi cosa vedremo.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole abbiamo lasciato la coppia più lontana che mai: mentre il vigile si rilassa a Ischia con Mariella, Guido e Lollo, Castrese deve sfuggire alle attenzioni della famelica Bice. Ma cosa succederà dopo? Andiamo a vedere insieme cosa ci svelano gli spoiler

Anticipazioni un posto al sole settembre: nasce un nuovo triangolo amoroso?

Per vedere i nuovi episodi di Un posto al sole e per scoprire cosa accadrà realmente tra Sasà e Bufalotto dovremmo aspettare ancora. Quel che è certo però è che al momento la coppia è più lontana che mai ma questo non è ciò che ci fanno sapere gli spoiler. Sasà sull’Isola di Ischia attirerà l’attenzione di Christian, un affascinante maestro di ballo. Questo potrebbe creare una sorte di triangolo amoroso, portando avanti così una nuova store line.

Nello stesso tempo potrebbe accadere anche che la scoperta di un nuovo pretendente potrebbe portare Castrese a rivelare al mondo intero di essere innamorato di Cerri. Dopotutto, la stessa Mariella lo ha avvisato: Sasà è una persona speciale e merita un amore onesto.

Il pubblico appassionato dalla storia tra Bufalotto e Sasà

Le disavventure sentimentali di Sasà Cerruti, storico amico di Mariella e suo collega, sono ben note al pubblico di Rai3. Dopo aver sofferto a lungo per amore, per il protagonista potrebbe arrivare la svolta.

Così, quando Sasà aveva conosciuto online Bufalotto Sensibile, il pubblico della soap opera is è subito mostrato interessato alla possibile nuova trama. Peccato, però, che Bufalotto fosse alquanto sfuggente e non sembrasse propenso a incontrare il vigile Cerruti.