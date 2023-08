Uomini e donne, colpo di scena: registrazioni anticipate, chi sono i nuovi tronisti

Il dating show più famoso della tv sta per ripartire con le registrazioni: ancora poche settimane e Uomini e Donne 2023-2024 tornerà con tante nuove storie su Canale 5. Saranno quattro i tronisti che inaugureranno la prossima stagione del trono classico.

Potrebbero esserci sorprese, ma anche un (gradito?) ritorno: ossia un ex corteggiatore o un’ex corteggiatrice della scorsa edizione. A quanto pare le registrazioni che dovevano partire il 30 e 31 agosto sono state anticipate. A rendere nota la notizia come sempre il grande esperto di Ued Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e donne si anticipa: svelate le date delle registrazioni

Grandissime notizie per i fan di uomini e donne che non attendono altro il ritorno del dating show di Maria De Filippi. Opinionisti, conduttrice e nuovi pretendenti sarebbero dovuti riunirsi negli studi Elios il prossimi 30 e 31 agosto ma sembra che molto probabilmente beniamini di questa stagione si presenteranno o il 24 e 25 agosto o il 25 e 26 agosto.

Insomma, tutto si anticipa di una settimana. Per quanto riguarda la messa in onda su Canale 5 dovremmo aspettare il prossimo 11 settembre. Ma chi saranno i nuovi tronisti? E soprattutto Armando e Riccardo è vero che sono stati allontanati?

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e donne?

Tra i volti già noti al pubblico di Uomini e Donne potrebbero essere contattati per il trono classico Alice Barisciani, Alessandra Fumagalli e Cristian Di Carlo. Alice Barisciani è arrivata in trasmissione in veste di corteggiatrice di Federico Nicotera, che però ha preferito Carola. D’altronde di recente è stata proprio lei stessa a dire di volersi dare un’altra possibilità. Classe 1996, gestisce un negozio di abbigliamento nella sua città, Siena. Alessandra Fumagalli, 28 anni, è stata invece corteggiatrice di Luca Daffrè.

Cristian Di Carlo è stato invece uno dei corteggiatori di Nicole Santinelli. Infine, si è parlato anche di Francesca, ex partecipante di Temptation Island. Per quanto riguarda, invece, il trono over, è circolata in rete la notizia dell’addio di Riccardo e Armando, per via del nuovo regolamento di Pier Silvio Berlusconi. Beh, possiamo dire che la voce è stata smentita dallo stesso cavaliere napoletano.