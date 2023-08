Terra Amara anticipazioni, nuovi spoiler sul finale: ancora morti nella soap, Leyla si prende tutto

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. In tanti in rete sono in cerca di anticipazioni future ma anche, la curiosità di molti telespettatori sta nel sapere come finirà la soap.

Stando agli spoiler tutto cambierà: Leyla subentrerà a Demir e Zuleyha rimasta vedova proverà a lasciarsi tutto alle spalle. Ci sarà una svolta importante anche per la giovane Leyla, che prenderà il posto del padre. Zuleyha dopo aver coronato il suo sogno d’amore sposando Hakan si ritroverà ad affrontare l’ennesimo lutto…

Finale Terra Amara: Zuleja sposa Hakan ma resta vedova ancora

Ebbene, come detto in precedenza la vita di Zuleja sarà sconvolta ancora una volta. Dopo aver perso Demir e lo Yaman, l’Altun troverà il coraggio di guardare avanti alla sua vita e darsi una nuova chance. Infatti, inizierà una storia con il bellissimo Hakan decidendo di sposarlo. Tuttavia, prima che il matrimonio possa avere luogo, alcuni criminali entrano nella casa di Zuleyha con l’intenzione di ucciderla.

Purtroppo, dietro tale assalto ci sarà la mano di Betul che vorrà vedere sua zia morta a tutti i costi. A quanto pare, però, al posto di uccidere Zuleyha un colpo fatale toglierà la vita al suo sposo. Quest’ultima si ritroverà quindi ad assistere alla morte del suo nuovo amore, e tornerà ad essere sola.

Trama finale della soap opera: Leyla si prende tutto

Stando alle anticipazioni di Terra Amara, vedremo la figlia di Züleyha e Demir seguire le orme del padre. La giovane si trasferirà a Berlino per studiare Ingegneria meccanica. Qui conoscerà il suo futuro marito, Mustafa Ağa, da cui avrà un bambino, che deciderà di chiamare proprio Demir.

Al suo rientro in Turchia prenderà in mano le redini della Holding Yaman, rendendola una delle più importanti di tutto il paese. Insomma, diventerà una vera donna di successo