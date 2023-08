Amici 23 anticipazioni, grandi cambiamenti: ritorna un ex amatissimo, Todaro resta!

Manca sempre meno all’inizio della ventitreesima edizione di Amici, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nelle scorse settimane sono circolati molti rumor, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti di canto e di danza.

In particolare, sembrava che Arisa e Raimondo Todaro non fossero poi così sicuri di ritornare in cattedra con l’inizio della nuova edizione. Ma a quanto pare qualcosa è cambiato almeno per il ballerino che sembra sia stato confermato. Ma questa non è l’unica novità…

Amici 23, torna Anna Pettinelli dietro la cattedra

E’ tempo di cambiamenti ad Amici 23 e a breve scopriremo cosa ha in mente Maria. Come detto in precedenza si è parlato tanto di un addio di Arisa, in quanto interessata a nuovi progetti. Beh, la cantante ha salutato il talent per far parte della giuria di The Voice Kids condotto da Antonella Clerici. Stando alle ultime news al suo posto ritornerà Anna Pettinelli, già coinvolta, come insegnante di canto, nelle edizioni 19,20 e 21.

Chi ha seguito la scorsa edizione sa molto bene cosa è successo anche con Raimondo Todaro tanto che tutti avevano pensato ad una sostituzione dietro la cattedra. Eppure, l’insegnante di ballo quest’anno sarà ancora al suo posto. L’ex maestro di Ballando con le Stelle, che sembrava potesse essere sostituito da Giuseppe Giofré, dovrebbe tornare al suo posto.

Slitta la partenza di Amici 23: cosa è successo

La nuova edizione di Amici tornerà domenica 17 settembre, con il primo speciale. Lunedì 18 tornerà invece la striscia quotidiana. Nelle ultime settimane sono circolate voci anche sui possibili concorrenti della prossima edizione del talent.

In particolare, sembra che Mezkal, già protagonista di un breve percorso nella scorsa edizione, possa tornare anche quest’anno. Il cantante era entrato ad Amici 22 quando i percorsi degli altri allievi erano già avviati. Il giovane non ebbe il tempo necessario per prepararsi al serale e fu eliminato da Zerby