Oroscopo 29 agosto 2023: Leone in gabbia, Acquario verso una novità

Le previsioni dell’oroscopo del 29 agosto invitano i Pesci ad essere un po’ più attenti e concentrati. Gli Ariete, invece, farebbero bene a mostrarsi un po’ più fiduciosi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siete molto in vena di fare festa. Ad ogni modo, quest’aurea negativa andrà presto a scemare, quindi, non vi resta che essere fiduciosi e sperare che ci saranno dei miglioramenti.

Toro. L’Oroscopo del 29 agosto vi invita a tenere sotto controllo la rabbia. Ci sono delle situazioni che potrebbero rendere il vostro umore un po’ più cupo. Non permettete a nessuno di condizionare il vostro modo di essere e di agire.

Gemelli. Imparate a ponderare meglio i vostri comportamenti a seconda delle persone con le quali andrete a relazionarvi. Ci vuole un po’ di coraggio in più per riuscire a portare a compimento degli obiettivi

Cancro. Ci sono degli alti e bassi in amore, ma nulla di particolarmente significativo. Forse avete un po’ di stress accumulato, quindi sarebbe il caso di riflettere bene prima di dire o fare cose delle quali potreste pentirvi.

Leone. I nati sotto questo segno si sentono un po’ intrappolati in una realtà che non li appartiene del tutto. Questo potrebbe causare qualche piccolo malumore, quindi, cercate di mantenere la calma e non dare luogo a futili discussioni.

Vergine. Se state lottando nella speranza di raggiungere un obiettivo importante, forse è il caso di darsi delle priorità. Cercate di concentrarvi un po’ di più sul futuro e meno sul presente e sul passato.

Previsioni 29 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle sono abbastanza favorevoli per voi. Anche se ci sono state delle incomprensioni in questo periodo, adesso è tempo di mettere tutto da parte e di pensare a recuperare i rapporti a cui tenete davvero.

Scorpione. Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 29 agosto, i nati sotto questo segno hanno bisogno ancora di un po’ di tempo per rimettersi in carreggiata. Poco alla volta riuscirete a rientrare pienamente nei vostri soliti ritmi, ma non abbiate fretta.

Sagittario. Giornata un po’ controversa per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle faccende da sbrigare e potrebbero sorgere anche degli imprevisti. Ad ogni modo, non perdete la pazienza e ricordatevi che tutto si risolve con calma e astuzia.

Capricorno. Vi sentite un po’ fiacchi e demotivati? Allora cercate di dedicare un po’ di tempo a fare quelle cose che, solitamente, sono in grado di tirarvi su il morale. Non arrendetevi dinanzi il primo ostacolo.

Acquario. Le stelle vi invitano ad essere speranzosi per il futuro, in quanto sono in arrivo per voi delle belle novità. Non siate timorosi e cercate di dedicarvi di più alle persone care e ai vostri interessi.

Pesci. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per voi, ma è importante non fare il passo più lungo della gamba. In amore e nel lavoro dovete essere concentrati se non volete commettere degli errori.