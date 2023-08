Uomini e donne anticipazioni, registrazione lunedì 28 agosto: grande ritorno di un volto storico, lite trash tra Tina e Elio, Armando e Riccardo assenti

Si è da poco conclusa una nuova registrazione di Uomini e donne. Le anticipazioni spoilerate da Lorenzo Pugnaloni ci fanno sapere che la puntata si è mostrata subito scoppiettante. Largo spazio al trono classico ma anche agli Over che già si sono fatti sentire.

Infatti, nel parterre è ritornata un’amatissima e discussa ex dama, ma grandi assenti ancora Riccardo e Armando. Infine, sembra che sia tornato anche un ex di Gemma e Elio che alla fine ha litigato con Tina.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 28 agosto: grandi ritorni nel parterre

Spoiler davvero allettanti quelli che ci ha appena confermato Lorenzo Pugnaloni. Il giovane è stato informato su quello che è accaduto negli Studi Elios. Per quanto riguarda il trono over, possiamo dire che c’è stato un grande ritorno nel parterre delle dame. Parliamo di Barbara De Santi che spesso è stata protagonista di accese discussioni con Armando. E proprio su Incarnato ancora nessuna ombra, lo stesso anche di Riccardo.

I due cavalieri non si sono presentati ne nella prima e nemmeno nella seconda registrazione ma al momento non sappiamo se il loro è realmente un addio. Inoltre, le anticipazioni ci fanno sapere ancora che nel parterre degli uomini è ritornato anche Silvio ex di Gemma Galgani. Mentre Elio si è reso protagonista già di una lite trash con Tina Cipollari. Infine, Gemma è uscita con due uomini di cui uno lo ha pure baciato.

Trono Classico anticipazioni: Brando non cacciato da Maria

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Brando nonostante le segnalazioni almeno per adesso è ancora al suo posto. Il tronista non si è di certo intimidito anzi ha portato fuori in esterna anche diverse ragazze.

Maria De Filippi non ha menzionato nessun pettegolezzo sul giovane e quindi per ora si procede in questo modo. Infine, ospiti nel programma Lavinia e Alessio che hanno parlato di come continua la loro storia.