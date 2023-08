Grande Fratello 8, in lizza mamma e figlio famosissimi: web già scatenato

Il cast del Grande Fratello 8 continua a prendere forma e tra indiscrezioni e conferme in queste ore sono spuntati fuori altri due nomi. Il reality, tornerà in onda lunedì 11 settembre su Canale 5 e come ben sapete ci sono tantissime novità: Cesara Buonamici come unica opinionista, Rebecca Staffelli come opinionista social al posto di Giulia Salemi e un cast composto sia da personaggi VIP che dai cosiddetti NIP.

Per quanto riguarda i vipponi, fino ad ora i nomi sicuri sarebbero otto, anche se gli ufficializzati concretamente sono due: Alex Schwazer e Beatrice Luzzi. Ma chi potrebbe arrivare ancora nella Casa? Beh., in queste ore si è parlato molto di una mamma e di un figlio molto conosciuti.

Grande Fratello 8: nel cast Killian Nielsen e la madre Brigitte Nielsen?

Nella giornata di ieri Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba sul possibile arrivo di due personaggi del mondo dello spettacolo . A quanto pare due vipponi potrebbero presto entrare nella Casa più spiata d’Italia e il loro nomi sono Killian Nielsen, figlio di Brigitte Nielsen, conosciuto in Italia per aver partecipato all’ottava edizione dell’Isola dei Famosi nel 2011 e sua mamma.

Quest’ultima, però, non ne vorrebbe sapere nulla e l’ex naufrago starebbe cercando di fare di tutto per convincerla. Nonostante madre e figlio non hanno un buon rapporto e non si parlano da anni, il ragazzo starebbe cercando di convincerla per farle cambiare idea.

Cosa è successo tra madre e figlio?

I rapporti Killian e Brigitte sono molto tesi, difatti i contatti si sono interrotti circa quattro anni fa. Ma, cos’è successo esattamente per arrivare a questo punto? A quanto pare, Killian non si sarebbe sentito capito durante un periodo di grande difficoltà ovvero quando era dipendete da alcol.

Beh, in quel periodo le liti erano all’ordine del giorno e il ragazzo più volte pare l’abbia trattata malissimo, fino a separarsi del tutto. Potrebbe adesso il GF farli riconciliare?