Compleanno Maurizio Costanzo: Maria De Filippi reagisce così e da una lezione a tutti!

Maurizio Costanzo, ieri lunedì 28 agosto 2023, avrebbe compiuto 85 anni. In molti in queste ore lo stanno ricordando con omaggi, racconti di aneddoti che lo riguardano o citando alcune sue frasi celebri. Tutti hanno qualcosa da dire, tranne una persona:la moglie Maria De Filippi.

Come sempre la conduttrice televisiva, sceglie il silenzio e preferisce non aprire bocca almeno in maniera pubblica. il motivo però non è per cattiveria ma semplicemente per il fatto che sa che il dolore è più opportuno viverlo in privato per non darlo in pasto ai media o ai social.

Compleanno Maurizio Costanzo: Lo strano silenzio di Maria De Filippi ha un motivo valido

A molti non è sfuggito che da quando Maurizio Costanzo è venuto a mancare Maria non si è mai pronunciata restando nel suo silenzio più totale. Infatti, non ha nemmeno rilasciato interviste da quel 24 febbraio, giorno in cui suo marito è scomparso. Le uniche parole dette dopo il lutto sono state: ricomincio a lavorare perchè così mi è stato insegnato.

Come è noto la De Filippi non ha account social personali. Però le sue trasmissioni ne gestiscono diversi e infatti, in rari casi, è capitato che alcuni profili, come quello di Amici, venissero usati per dare comunicazioni di Maria. Se c’è una cosa che la De Filippi non sopporta è parlare del suo privato e delle sue questioni intime con i media.

La conduttrice televisiva dice “No ai social”

La presentatrice sa bene quanto siano potenti e indispensabili i social e i media per il suo lavoro. Molto probabilmente proprio per la sua troppa esposizione in tv almeno sul suo privato preferisce tacere. Negli ultimi decenni il modo di approcciarsi con gioie e dolori è cambiato.

In tv e non solo molti personaggi noti si mostrano distrutti e sofferenti per le tragedie della vita ma fortunatamente c’è chi ancora conserva pudore per i sentimenti. Maria fa senza dubbio parte di questi ultimi e il suo silenzio ne è da dimostrazione. Non trovate?