Anticipazioni Uomini e Donne: coppia molto amata torna nel parterre, altra scoppia

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne hanno preso piede e le anticipazioni sono davvero molto avvincenti. Ieri c’è stata una nuova registrazione e quest’oggi ce ne sarà un’altra.

Le cose che stanno accadendo sono davvero parecchie. Tra grandi ritorni, coppie che hanno deciso di consolidare il loro amore, però, ce ne sono anche alcune che sono scoppiate. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso in queste ore.

Anticipazioni, coppia molto amata torna a Uomini e Donne: smentite le voci di crisi

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che una coppia molto amata del trono classico è tornata in studio, loro sono Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due hanno preso parte alla scorsa edizione del programma e sono tra le pochissime coppie superstiti, se non l’unica. In queste settimane, però, sono state numerose le voci trapelate sul loro conto. Alcuni utenti del web, infatti, avevano cominciato a notare degli strani movimenti sui loro profili social, al punto da credere che i due fossero in crisi.

Sono trapelate voci di presunte serate trascorse nei locali da Alessio senza Lavinia, e di una Mauro molto triste in giro da sola nel paese nativo di Corvino. Tutti questi pettegolezzi, però, sono stati prontamente smentiti dai diretti interessati un po’ di tempo fa. A confermare il loro amore, poi, ci hanno pensato i diretti interessati che, nella scorsa registrazione di UeD, sono tornati in studio per ribadire il loro amore.

Coppia del trono classico scoppia: l’annuncio strappalacrime

A fronte di una coppia che, a quanto pare, ci ha tenuto a comunicare al mondo di essere più innamorata che mai, ce n’è un’altra che proprio ieri sera ha annunciato la separazione. Loro sono Roberta Giusti e Samuele Carniani. Anche loro si sono conosciuti al trono classico di Uomini e Donne, ma un po’ di tempo prima di Lavinia e Alessio. Dopo circa due anni di relazione, in cui hanno vissuto degli alti e bassi, i due hanno annunciato di essersi separati.

Stando a quanto emerso dai loro interventi social, pare proprio che la scelta sia stata piuttosto sofferta. Malgrado tra loro sembra esserci ancora un sentimento molto forte, ci sono state troppe liti e incomprensioni tra loro, al punto da spingerli a prendere la drastica decisione di separarsi. I due hanno palesato di volersi ancora bene, in quanto il sentimento non svanisce in pochi giorni, ma anche la distanza fisica tra loro ha contribuito a maturare la scelta di dividersi.