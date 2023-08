Uomini e Donne, Alessia Cammarota insultata: lei replica e fa confessione inedita sul suo corpo

In queste ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, è stata inondata di insulti. Alcuni utenti del web si sono scagliati contro di lei per alcune frasi pronunciate in merito alla sua vita da mamma di tre figli.

Solitamente la giovane è molto attiva sui social, sta di fatto che condivide tanti contenuti inerenti la sua vita privata. Questo, come accade spesso in tali circostanze, la espone anche a critiche. Stavolta la ragazza ha deciso di non rimanere in silenzio, ed ha replicato a tono a tutte le accuse.

Le accuse contro Alessia Cammarota e la sua replica

Alcuni utenti del web hanno preso di mira l’ex volto di Uomini e Donne Alessia Cammarota. Nello specifico, una donna l’ha criticata per aver lasciato trapelate una certa lamentela a causa dello stress generato dal dover badare a tre figli, un marito, una casa e un lavoro. Ebbene, la persona in questione ha detto ad Alessia che è stata lei a volere fortemente un terzo bambino, quindi adesso non dovrebbe lamentarsi.

Alessia ha replicato in maniera molto netta a queste critiche. In particolar modo, ci ha tenuto a precisare di non essersi mai lamentata, in quanto la vita che ha adesso l’ha fortemente voluta e la adora. Ad ogni modo, questo non vuol dire che una persona non possa lasciarsi andare qualche volta a qualche piccolo sfogo. Inoltre, ha anche precisato che lei non si ostina affatto a mostrare sui social una vita perfetta. Nella vita le è stato insegnato a badare alla casa, a tenerla sempre in ordine e a prendersi cura di famiglia e figli, quindi per lei sono tutte cose estremamente normali e naturali.

L’ex dama di Uomini e Donne fa una confessione sul suo corpo

Dopo aver replicato a questi insulti, poi, l’ex di Uomini e Donne Alessia Cammarota ha aperto la box delle domande ed ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan. Ebbene, tra i tanti argomenti trattati, quello che ha generato particolare sgomento è stato uno. Una ragazza le ha chiesto come fosse possibile che dopo tre gravidanze e tre allattamenti il suo seno risulti ancora così sodo e perfetto.

Ebbene, a tal proposito, Alessia ha fatto una confessione molto privata, che forse non aveva mai fatto prima. In particolare, la giovane ha detto che, dopo la seconda gravidanza, ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per mettere a posto il suo decolleté. Per fortuna, con la nascita del terzo figlio non sembrano esserci stati dei grossi cambiamenti, quindi, al momento, sfoggia ancora un seno in perfette condizioni.