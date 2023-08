Ilary Blasi non è innamorata di Bastian Muller? Arriva un’indiscrezione spiazzante (FOTO)

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembra procedere a gonfie vele, almeno da quanto trapela mediante i social della conduttrice tv. Ad ogni modo, in queste ore sul web stanno trapelando delle indiscrezioni piuttosto interessanti.

Nello specifico, l’influencer Alessandro Rosica ha svelato cosa pensa della coppia. Oltre che esprimere un suo parere del tutto personale, però, il protagonista ha riportato anche un’indiscrezione che sta gettando delle ombre sulla coppia. Vediamo cosa è emerso.

Pesante indiscrezione su Ilary Blasi e Bastian Muller

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller è reale oppure no? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo dopo alcune confessioni fatte da Rosica sul web. Quest0ultimo ha svelato di non essere affatto convinto dei sentimenti reciproci che uniscono i due protagonisti. Nello specifico, ritiene che soprattutto Ilary non sia realmente innamorata di lui.

A confermare questo sospetto pare siano state anche delle persone vicine alla donna. Secondo quanto emerso, infatti, il motivo per cui Ilary Blasi avrebbe deciso di intraprendere una nuova relazione con Muller sia tutt’altro che legato all’amore. In particolar modo, infatti, sembrerebbe che la showgirl avesse voluto dare una risposta netta ed immediata al suo ex Francesco Totti.

Il web disapprova questa relazione: è destinata a finire?

Secondo queste indiscrezioni, dunque, Ilary Blasi non sarebbe realmente innamorata di Bastian Muller. La donna avrebbe semplicemente deciso di cimentarsi in questa nuova relazione per rispondere ai presunti tradimenti del suo ex marito. Per non passare per la povera donna “abbandonata”, dunque, Ilary avrebbe deciso di gettarsi a capofitto in una nuova relazione.

Le cose, poi, con il tempo sono andate sempre migliorando, ma secondo Rosica la loro non è una storia destinata ad arrivare molto lontano. In effetti, anche tantissimi utenti del web condividono lo stesso pensiero. Mediante un sondaggio, infatti, delle persone hanno svelato cosa pensano di questa relazione. Ebbene, la maggior parte dei commenti sono stati del tutto sgradevoli. In molti non apprezzano questa coppia e ritengono che, tra non molto, possa sgretolarsi. Sarà davvero così? Solamente il tempo potrà darci tutte le risposte. Nel frattempo, Ilary Blasi non si sta curando minimamente di tutte queste indiscrezioni. La donna sta continuando a mostrare la sua vita sui social come se nulla fosse e, quasi certamente, non replicherà in alcun modo.