Un posto al sole, sapete dove si trova l’amatissima location? Tutto su Palazzo Palladini

Chi segue Un posto al sole sicuramente ricorderà Palazzo Palladini. I telespettatori non possono non notare la vista mozzafiato su cui si affaccia il palazzo e proprio per questo motivo in tanti si chiedono se questo posto esiste davvero o si tratta solo di una scenografia. Beh, possiamo dirvi che questa incantevole location esiste davvero e si può anche visitare.

In realtà si trova in un luogo meta di tanti turisti, che amano scattarsi delle foto con il suggestivo sfondo, non solo perché è l’ambiente di un set televisivo ma anche perché gode di una posizione incredibile, che affaccia direttamente sul mare.

Dove si trova Palazzo Palladini di Un posto al sole?

Palazzo Palladini prende questo nome nella soap perché il palazzo è di proprietà della nobile famiglia Palladini. Tra le famiglia al centro dell’incredibile palazzo troviamo quella di Roberto Ferri con il suo appartamento al primo piano.

A seguire incontriamo poi l’appartamento Graziani, appartenente a Renato Poggi, e il maxi appartamento “La Terrazza” appartenente ad Anna Boschi. Ma non è tutto perchè al piano superiore troviamo Renato Poggi, insieme all’appartamento Bruni, quello di Ornella e Raffaele. Infine l’appartamento “Torre” di Filippo Sartori, e di quello Del Bue dove vivono Guido e Mariella. Il palazzo si trova precisamente a Posillipo e affaccia direttamente su mare e sul Vesuvio.

Come si chiama nella realtà Palazzo Palladini? Ecco come visitarlo

Nella realtà Palazzo Palladini è Villa Volpicelli a Posillipo, in Via Ferdinando Russo numero 4. Si tratta di un bellissimo edificio del Seicento ma ristrutturato più volte. Qui ci ha soggiornato addirittura Garibaldi.

In passato il suo nome era Villa Rocca Matilde. La villa oggi è tra le più suggestive di Posillipo. Bella non solo per la sua maestosità ma anche per il grande giardino e la splendida terrazza che affaccia sul mare ed è possibile visitarla.