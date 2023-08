Disavventura per Antonella Clerici, casa allagata: cosa è successo e come sta (FOTO)

In queste ore, Antonella Clerici ha vissuto una brutta disavventura, in quanto la sua casa in campagna si è completamente allagata. La donna, in diverse occasioni, ha ribadito di essere estremamente felice di vivere in tale luogo, a contatto con la natura e lontano dal tram tram quotidiano.

Ad ogni modo, ci sono anche dei rischi nell’abitare in una soluzione del genere. A causa delle fortissime ondate di maltempo che, poco alla volta, stanno devastando tutta l’Italia, la sua abitazione è stata presa d’assalto dal maltempo. La conduttrice di È sempre Mezzogiorno ha deciso di condividere con i fan alcuni contenuti piuttosto interessanti.

La casa in campagna di Antonella Clerici completamente allagata

La casa di Antonella Clerici si è allagata. La presentatrice Rai ha sentito la necessità di condividere con i suoi amici social i danni ingenti che il maltempo ha causato, e sta causando ancora, alla sua abitazione. Nello specifico, la donna ha mostrato un video in cui si vede l’acqua entrare a frotte attraverso le sue porte-finestre. La sua abitazione, infatti, è dotata di ampie vetrate, che in condizioni normali le permettono di avere un costante contatto visivo con la natura.

Adesso, invece, la sua casa è sommersa dall’acqua. Dalla clip in questione è possibile vedere il pavimento interamente bagnato, e anche alcuni complementi d’arredo sono andati distrutti. Nel video Antonella si è limitata semplicemente a mostrare le condizioni della sua casa, mentre ha proferito non proferire parola a riguardo. Tuttavia, ha voluto inserire una breve didascalia.

Come sta lei e la sua famiglia, la disavventura prima del ritorno in tv

In particolare, infatti, ha scritto che purtroppo, le condizioni metereologiche non si accingono a cambiare. Nelle prossime ore, infatti, continuano ad essere previsti forti temporali soprattutto nelle regioni della Toscana e della Campania. Ad ogni modo, la cosa importante è che sia lei sia sua figlia Maelle, che il compagno Vittorio Garrone stanno bene e non hanno subito incidenti di alcun tipo. Adesso bisognerà attendere per chiamare un tecnico e far in modo che la casa venga rimessa in sicurezza.

Antonella si sta ricaricando prima di partire alla volta di una nuova ed impegnativa stagione televisiva. La donna, infatti, presto riaprirà i battenti di È sempre Mezzogiorno su Rai 1. C’è grande attesa anche per il ritorno di The Voice. Questo inconveniente sgradevole, dunque, non ci voleva proprio a distogliere la Clerici dal suo relax.