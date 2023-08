Sapete quanto costa soggiornare nella Tenuta CarrisI? Posto non proprio accessibile a tutti

Chi ama Albano e lo segue dagli inizi della sua carriera sa benissimo quanto sia legato alla sua terra. Questo infatti è il motivo per cui non ha lasciato la Puglia e la sua amatissima Cellino San Marco. Oltre ad essere cantante, Abano è anche un grande imprenditore, tanto dare un nome ai suoi vini, venduti in tutto il mondo e ad avere creato una tenuta accessibile a chiunque.

Nelle tenute di Albano Carrisi che si trovano a metà strada tra Lecce e Brindisi si trova l’albergo Felicità, che ricorda il nome della famosissima canzone che cantava con la ex moglie Romina Power, il ristorante Don Carmelo, la Spa e la cantina dei vini.

Quanto costa soggiornare nella Tenuta Carrisi? Prezzi non proprio accessibili a tutti

Ma quanto costa soggiornare presso le Tenute Al Bano Carrisi? Ecco il listino prezzo per una intera giornata. L’artista ha scelto per il albergo uno stile rustico che rispetta molto l’ambiente esterno senza rinunciare all’eleganza. Nel costo di una notte nel suo Hotel Felicità è inclusa la colazione e l’ingresso nella piscina che si trova sempre nella tenuta.

I prezzi a inizio giugno per una doppia si aggirano intorno ai 140 euro notte mentre in alta stagione raggiungono i 190 euro (sempre a notte). Arrivati nella tenuta potete poi decidere, con un supplemento di 35 euro di usufruire della magnifica Spa.

Quanto costa mangiare nella Tenuta di Carrisi

Chi arriva alla Tenuta è impossibile che non si ferma al ristorante Don Carmelo. Gli ottimi ingredienti sono tutti a km zero visto dato che i prodotti vengono coltivati nelle sue terre. Dalle recensioni il ristorante sembra avere dei prezzi abbastanza contenuti. Un primo si aggira sui 12 euro e i secondi variano dai 15 ai 16 euro…

Immancabile non deve essere durante il soggiorno una visita nel famosissimo vigneto di Al Bano. Nelle Tenute è possibile fare anche delle degustazioni al costo di 50 euro a persona. Al fine si possono gustare ance dei vini con un prezzo che variano dagli 11 euro fino ad un massimo di 40.