The Ferragnez 2, ecco quando esce il capitolo su Sanremo: pianti e liti organizzati? (VIDEO)

L’attesa è ormai finita, a partire dal 14 settembre sarà disponibile su Prime Video l’ultimo capitolo di The Ferragnez 2, ovvero, quello dedicato al Festival di Sanremo 2023. Questo è il blocco più atteso della saga, in quanto in tanti sono curiosi di scoprire che cosa sia accaduto davvero tra Chiara e Fedez dietro le quinte dello show.

Ebbene, a riprendere tutto sono state le telecamere di Prime Video. Sul profilo Instagram ufficiale dell’azienda, infatti, è apparso il promo di quello che andrà in onda, e i commenti del web non si sono fatti attendere. Alcuni di essi sono stati davvero molto feroci. Vediamo per quale motivo.

Online il promo di The Ferragnez 2 dedicato a Sanremo

Il pubblico da casa e i fan di Chiara Ferragni e Fedez, finalmente, presto potranno prendere visione del capitolo su Sanremo presente nell’ultima puntata di The Ferragnez 2. In tale occasione saranno sviscerati tutti i retroscena del Festival, gli stati d’animo della Ferragni e la questione dei litigi con Fedez. Già dal promo è possibile capire che sia l’influencer sia suo marito non si trovavano in una condizione psicologica di grande lucidità, specie Fedez.

Nella clip si vede Chiara che piange e che spiega di essere rimasta molto male dal comportamento assunto di suo marito. Per una volta, infatti, gli aveva chiesto di comportarsi in maniera pacata e tranquilla e di essere un semplice spettatore invece di un performer. Il rapper, però, non ha seguito esattamente alla lettera queste direttive, al punto da rendersi protagonista del tanto discusso bacio con Rosa Chemical sul palco del teatro Ariston.

Le parole di Chiara e Fedez non convincono: web indignato

Ebbene, nel capitolo dedicato a Sanremo presente nell’ultima puntata di The Ferragnez 2 vedremo quali sono state le emozioni a caldo provate dai due protagonisti. Ad ogni modo, in molti ne hanno già approfittato per criticare il comportamento dei due protagonisti. Diversi utenti, infatti, sono stati piuttosto rigidi nel definire l’atteggiamento di Chiara e Fedez piuttosto costruito. Nello specifico, piangere ed esprimere un proprio stato d’animo consapevoli di essere ripresi dalle telecamere fa perdere di spontaneità per molti.

Questo, però, non vale per Chaira, la quale ha ribadito più volte all’interno del video che nulla sai mai stato pilotato. Tutte le reazioni, infatti, sono state assolutamente naturali. La maggior parte degli utenti che ha commentato al di sotto del post in questione, però, si è detta piuttosto contrariata alle dichiarazioni dell’influencer. Non resta che attendere per vedere cosa ne sarà venuto fuori.