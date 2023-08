Arisa si posa nuda su Ig e scatta la censura: “Solo a chi piace il mio organo se**uale chiedo matrimonio. ” Il web si divide

Arisa è reduce da una delle esperienze più emozionanti della sua vita, quella sul palco del concertone finale della Notte della Taranta, in occasione del quale ha incantato il pubblico in versione dark tra pizzi e trasparenze.

A poche ore dal successo è tornata sui social scatenando l’ira del web. Nello specifico, la cantante si è mostrata totalmente nuda e la cosa particolare è che ne ha approfittato per lanciare un originale annuncio rivolto a “soggetti sanissimi, massimo 45 anni”: “Valuto proposte di matrimonio”.

Arisa posa senza veli e lancia una provocazione da censura

Non è di certo la prima volta che Arista posta nuda su Ig. QUesta volta però lo ha fatto in maniera diversa lanciando una provocazione che non è passata inosservata. In questo scatto ha lasciato intendere tutta la sua voglia di innamorarsi e il desiderio di mettersi in gioco per una nuova storia. Una foto decisamente spinta con uno sfondo di un cielo azzurrissimo e di alcune piante di fichi d’India.

Prima seduta su un muretto con il braccio sul seno, poi di spalle con il lato b (e il segno del costume) in primissimo piano. Niente slip, reggiseno o filtri, la cantante ha sfidato la censura di Instagram, lasciando libero sfogo alla sua innata femminilità

Lo strano appello che crea polemiche

Accanto alle immagini bollenti, la cantante ha scritto una lunga didascalia, lasciando intendere di cercare marito. Queste infatti le sue parole da censura: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio.

Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede”. Insomma, pensieri che hanno diviso il web Da un lato c’è chi ha capito e apprezzato l’ironia dall’altro invece qualcuno l’ha massacrata-