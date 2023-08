Reazione a Catena, Dai e Dai perdono a l’Intesa Vincente: standigovation e lacrime per Marco Liorni

Dopo ben 28 puntate a Reazione a Catena i Dai e Dai hanno perso il loro posto nel noto programma. Una sconfitta del tutto meritata da parte dei Tarallini, che hanno portato a casa la vittoria.

Un momento davvero toccante prima dell’uscita dei campioni dallo studio dato che sia Marco Liorni che il pubblico si sono lasciati andare ad una vera e propria standigovation.

I Dai e Dai perdono la sfida a l’Intensa Vincente e tornano a casa

28 Puntate da campioni quelli dei Dai e Dai. Il trio di amici per ben due mesi è riuscito a portare a casa un bel gruzzoletto dimostrando però al pubblico che li ha seguiti con ammirazione e passione di essere davvero bravi e preparati. Il loro punto vincente è sempre stata l’Intesa Vincete.

Nella puntata di questa sera andata in onda su Rai 1, il tiro si è visto soffiare il posto dai Tarallini con ben 15 parole indovinate. A questo punto Marco Liorni nel momento in cui ha capito di dover salutare i campioni si è emozionato invitando il pubblico presente ad applaudirli. Non è passato nemmeno un secondo dal suo annuncio che i presenti si sono alzati con una vera e propria standigovation.

Reazione a Catena: i Dai e Dai salvi per un pelo nella puntata del 25 agosto

Nella serata del 25 agosto 2023 i Dai e Dai si sono scontrati con i Fuori Casa, il trio composto da Alessia, Alessandra e Rocco e pronto a soffiare il titolo di vincitori ai giovani livornesi, i quali si sono trovati a dover lottare sino all’ultimo per conquistarsi la 15esima vincita della loro carriera nel game show.

Diversamente dalle puntate precedenti, che hanno visto come sempre i Dai e Dai fortissimi nell’Intesa Vincente, la scorsa sera i tre compagni di avventure hanno rischiato l’eliminazione proprio a causa di tale prova: non avendo chiuso la “Zot”, ovvero la catena di parole. I Dai e Dai infatti hanno indovinato solo 10 parole nell’Intesa Vincente, e quei 5 secondi in più, probabilmente, avrebbero potuto fare la differenza e ribaltare la situazione per Alessia, Alessandra e Rocco, che di parole ne hanno portate a casa 9.