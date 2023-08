Bufera a Reazione a Catena: Marco Liorni basito da campioni e sfidanti, scatta la polemica

E’ ancora polemica dopo l’addio dei Dai e Dai a Reazione a Catena. Infatti, il pubblico da casa fin dal primo istante ha capito che il gruppo sfidante dei Tarallini ha vinto semplicemente solo perchè ha avuto domande più facili.

Infatti, i campioni sono andata a casa perdendo la sfida a l’intesa Vincente ma a le tre ragazze hanno subito dimostrato la loro non bravura nella puntata seguente.

Pessima figura per i Tarallini a Reazione a Catena: pubblico basito

Nella puntata in onda il 29 agosto 2023, di Reazione a Catena si è vista una sfida a dir poco orribile, definita tra le più imbarazzanti di sempre. Da un lato gli sfidanti, “I Copernicani”, dall’altro i campioni in carica, “I Tarallini”, ossia proprio il trio che è riuscito a sconfiggere i “Dai e Dai”.

All’Intesa vincente il pubblico ha assistito ad una gara tra le peggiori della storia del programma. Basti pensare che “I Tarallini” si sono imposti 5 a 2 sui “Copernicani”. Ovvero in sessanta secondo un gruppo ha indovinato solo cinque parole mentre l’altro due. Chi ha seguito la puntata precedente si aspettava che le tre ragazze che hanno vinto contro i Dai e Dai facessero una bella partita e invece sono riusciti a lasciare basiti anche Marco Liorni.

Marco Liorni senza parole davanti all’orribile partita degli sfidanti e vincenti

Persino Marco Liorni è rimasto senza parole davanti alla sfida. Infatti in conduttore l’ha definita una “Partita assurda”, “Una partita che ha dell’incredibile” (e non dell’incredibile in senso positivo). Fatto sta che “I Tarallini” hanno guadagnato il pass per “L’Ultima catena”, con un montepremi di 118 mila euro.

Cifra che è scesa a 7.375 a fine manche. Quindi “L’ultima parola”, non indovinata dal trio che non ha messo in tasca nemmeno un euro. In tutto ciò il pubblico si è subito scatenato sui social chiedendo di rivolere i Dai e Dai