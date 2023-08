Anticipazioni Un posto al sole, spoiler all’8 settembre: Giulia distrutta, Roberto ha sospetti su Lara

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena. Rossella si sposa con Riccardo lasciando Nunzio nel baratro.

Giulia scopre che Bricca è malata, Lara invece prosegue con il suo piano malefico verso il Ferri. Ma vediamo insieme i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni: Giulia distrutta, Viola contro Rosa

Ci saranno grandi colpi di scena nei prossimi episodi di Un posto al sole soprattutto per quanto riguarda Rossella. La giovane ha deciso di sposare il Crovi ma sa che in fondo al suo cuore non è la scelta giusta. Nunzio appresa la notizia è distrutto ma un incontro inaspettato cambia tutto. Giulia soffre molto per la probabile demenza senile della sua Bricca e Luca, toccato nel vivo, si sente molto a disagio.

Intanto, Antonio soffre enormemente della mancanza di Manuel ma Viola, dopo quello che ha scoperto, non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi a Rosa e di conseguenza neanche a suo figlio. Raffaele tenta di risolvere la situazione e di difendere Rosa ma senza riuscirci.

Anticipazioni all’8 settembre: Roberto sospetta di Lara

Largo spazio anche a Lara. La Martinelli dopo aver messo fuori gioco Marina e la sua domestica a ripreso potere e sa che ora può giocare a modo suo con Roberto. Infatti, la bionda propone al Ferri di andare a vivere insieme cercando di formare una vera famiglia.

Fortunatamente, però, dopo le parole della Giordano, il Ferri sembra iniziare ad avere qualche dubbio, pensando che Tommaso veramente non sia suo figlio. Infine, Viola non può credere a quello che ha visto e non riesce a concepire che Damiano ed Eduardo si siano scambiati del denaro. La Bruni potrebbe decidere di vederci più chiaro in questa faccenda ma a suo rischio e pericolo