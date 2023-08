Oroscopo 31 agosto 2023: Ariete in forma, Bilancia fuochi e fiamme in amore

Secondo l’oroscopo del 31 agosto i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero fare degli incontri molto interessanti. Per quanto riguarda i Toro, invece, bisogna essere più lungimiranti e guardare al futuro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Dopo aver passato alcuni giorni un po’ in sordina, adesso potete riprendere in mano la vostra vita e rinascere come le fenici dalle vostre stesse ceneri. Non fermatevi dinanzi le apparenze e, soprattutto, dinanzi gli ostacoli.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 31 agosto invitano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più lungimiranti. Ci sono delle faccende inerenti il vostro passato che potrebbero tornare a tormentarvi.

Gemelli. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri e i nuovi amori. Se siete alla ricerca di qualche emozione forte, questo potrebbe essere il momento più indicato. Per contro, invece, i rapporti solidi potrebbero darvi qualche problema.

Cancro. Giornata piuttosto impegnativa sul lavoro. Se avete più di una cosa a cui badare, sarebbe il caso di essere cauti e riflessivi. In amore, invece, siete in una fase di ripresa, approfittatene.

Leone. Meglio non stuzzicare il can che dorme. Cercate di navigare un po’ sott’acqua e non vi esponete troppo, soprattutto dal punto di vista professionale. Meglio tastare un po’ il terreno prima di dire esattamente tutto quello che vi passa per la testa.

Vergine. Ci sono dei cambiamenti in arrivo e dovete cercare di essere pronti ad affrontarli. Ricordate che tutto parte dalla vostra testa, quindi, siate il più concentrati possibile sui vostri obiettivi.

Previsioni 31 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. In ambito sentimentale si prospettano fuochi e fiamme. Vi sentite in vena di esternare le vostre sensazioni e gli stati d’animo. Ad ogni modo, cercate di essere sempre cauti e di non prendere decisioni troppo affrettate.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 31 agosto ci sono degli alti e bassi. Il vostro umore è un po’ ballerino e la cosa potrebbe creare qualche malumore dal punto di vista sentimentale. Contate fino a 10 prima di esplodere.

Sagittario. Oggi vi sentite un po’ più carichi rispetto ai giorni passati. Ad ogni modo, le stelle vi invitano ad essere lungimiranti. Giornata fervida di incontri, alcuni dei quali potrebbero rivelarsi anche piuttosto interessanti.

Capricorno. La cosa importante nella vita è essere consapevoli di come si agisce. Nel momento in cui vi sentirete in pace con voi stessi, allora potrete dire di ritenervi soddisfatti di quello che avete costruito.

Acquario. In amore è importante partire da basi solide per costruire una relazione duratura e forte. Dal punto di vista professionale, invece, potreste avere delle scadenze che vi genereranno un po’ di ansia e di fiato sul collo.

Pesci. Siete molto impazienti e questo è un po’ il vostro difetto. In certi casi è necessario ponderare accuratamente le decisioni da prendere, in modo da non incappare in spiacevoli conseguenze.