Barbara De Santi clamoroso retroscena: ex di Uomini e Donne la denuncia per stalking

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, Barbara De Santi è tornata nel parterre del talk show pomeridiano. Il suo ritorno, però, ha generato non poche polemiche.

Alcuni fan sono felici di aver appreso questa notizia, ma altri sembrano essere decisamente meno entusiasti. Tra questi ultimi c’è un ex cavaliere del programma pomeridiano, stiamo parlando di Paolo Marzotto. Quest’ultimo ha mosso delle accuse molto pesanti. Vediamo cosa ha detto.

Le clamorose accuse contro Barbara De Santi: chi l’ha denunciata e perché

Il ritorno di Barbara De Santi a Uomini e Donne sta generando molto sgomento. A non essere particolarmente felice di questa decisione presa dalla redazione del programma è soprattutto Paolo Marzotto. Lui ha preso parte al programma un po’ di tempo fa per corteggiare Gemma Galgani. Le cose tra loro non andarono nel migliore dei modi, così ci fu un avvicinamento anche con Barbara.

La relazione tra i due, però, non è mai decollata, anzi. Stando a quanto riportato di recente da Paolo, nel corso di una confessione fatta ad un influencer che opera sul mondo dei social, pare che Barbara fosse alquanto ossessiva nei suoi riguardi. Non molto tempo fa, infatti, Marzotto ha svelato di aver provveduto a sporgere denuncia contro la donna per stalking e per diffamazione. Proprio alla luce di tutto questo, dunque, il cavaliere si è detto basito che la redazione del programma abbia consentito il ritorno della dama nel parterre.

Grande fermento dietro il ritorno a Uomini e Donne: Barbara prende una decisione

Come se non bastasse, poi, Paolo ha svelato anche altri altarini sulla donna. In particolar modo, ha dichiarato che Barbara De Santi fosse solita chiamarlo anche di notte con il numero privato. Successivamente, poi, non riuscendo nell’intento di parlargli, l’avrebbe bloccato da tutti i social. Come reagirà la dama di Uomini e Donne a queste clamorose insinuazioni?

Ricordiamo che ieri è stata effettuata la terza registrazione della stagione, mentre per le prossime bisognerà attendere circa una settimana. Barbara affronterà questo tema in studio o, magari, deciderà di replicare mediante i social? Per il momento la donna ha deciso di rendere privato il suo account di Instagram, forse proprio perché a seguito del sui ritorno in studio sono stati tanti i messaggi che sta ricevendo. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa accadrà.