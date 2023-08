Stupenda e sexy già a 18 anni: l’avete riconosciuta? Oggi è uno schianto

I “reperti archeologici”, così li ha definiti Guendalina Tavassi. Mentre metteva in ordine la sua abitazione, l’attenzione dell’ex concorrente del Grande Fratello è stata rapida dal contenitore sotto al letto: all’interno ci sono foto e materiali degli anni passati.

Proprio da questa scatola è uscita fuori una vecchia foto in bianco e nero che mostra la Tavassi a 18 anni. Ma vediamo insieme quanto è cambiata

Guendalina Tavassi irriconoscibile, capelli biondi e magrissima

In questo scatto che ha fatto vedere ai suoi fan, era appena diventata mamma di Gaia. Rispetto ad oggi è totalmente diversa: era giovanissima e bionda, a tratti irriconoscibile rispetto a come è adesso. Tra i vari ritrovamenti è saltato fuori anche una foto risalente a prima della partecipazione al reality di Canale 5, che è stato un punto di svolta per la Tavassi.

Lei stessa non ha potuto fare a meno di notare quanto fosse diversa fisicamente, ma soprattutto quanto fosse diversa la sua vita in generale. A un certo punto è saltato tra le cose conservate di quanto era giovane anche un aggeggio per la manicure, ricordando il suo primo lavoro. Tra le cose anche conservate anche una maglietta di Francesco Totti.