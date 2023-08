Arisa è lesbica? Un suo ex fa confessioni privatissime: “Se potessi dire ciò che ho visto…”

In questo periodo Arisa sta facendo molto parlare di sé, e a creare ancora più scompiglio dietro il suo personaggio è un suo ex, il quale ha alluso addirittura al fatto che la cantante potesse essere lesbica. Tutti, ormai, avranno avuto modo di vedere il post annuncio pubblicato dalla protagonista in cui ha svelato di essere alla ricerca di un marito.

La descrizione dell’uomo ideale che cerca e di quello che lei stessa sarebbe disposta ad offrire in cambio al pretendente hanno generato molto clamore. Ad ogni modo, Andrea Di Carlo ha replicato a questo post aggiungendo dei dettagli alquanto interessanti.

Le pesanti allusioni di Andrea Di Carlo contro Arisa: è lesbica?

Arisa ha dichiarato di essere alla ricerca di un marito, il quale sia interessato solamente al suo organo femminile, ma il suo ex Andrea Di Carlo ha alluso al fatto che la donna possa essere lesbica. In particolare, il protagonista ha detto di essere rimasto piuttosto basito dal commento della sua ex, in quanto mette in dubbio che lei possa essere interessata all’organo genitale maschile.

Andrea ha anche aggiunto di essere a conoscenza di cose davvero molto compromettenti che, tuttavia, almeno per il momento non può rivelare. Il protagonista si è soffermato sul fatto che, se potesse parlare e rivelare tutto quello che sa, la gente si farebbe sicuramente un’opinione differente di Arisa. Ad ogni modo, l’intervento di Andrea è stato collegato, in maniera anche piuttosto esplicita, al piccato botta e risposta che c’è stato tra la sua ex e Madame. Per quale ragione?

Cosa c’è davvero tra Arisa e Madame? Le ipotesi fantasiose

Secondo l’opinione dei più fantasiosi, dunque, Andrea Di Carlo potrebbe aver fatto delle allusioni sulla sessualità della sua ex proprio in virtù del rapporto che lei ha con Madame. Quest’ultima, infatti, ha commentato il post della cantante dicendo di amarla, ma Arisa ha replicato in maniera piccata dicendo che ha uno strano modo di amare, dato che la chiama da mesi e la collega non le risponde.

Ebbene, che tra loro ci sia del tenero, o magari ci sia stato in passato? Questa, chiaramente, per il momento è una deduzione piuttosto forzata che, tuttavia, sta solleticando la curiosità di tutti i fan. In molti, dunque, adesso si stanno chiedendo se Arisa sia davvero lesbica o, magari, sia semplicemente affascinata dall’amore in tutte le sue forme e versioni. Per adesso non è ancora arrivata un’ulteriore replica da parte della diretta interessata.