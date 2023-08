Spoiler Uomini e donne, Tinì Cansino fatta fuori dal programma: cosa è successo

I colleghi di Novella 2000 hanno ripreso l’indiscrezione secondo la quale Tinì in queste due registrazioni non è comparsa negli studi di Uomini e donne.

La domanda che in tanti si pongono adesso è se l’opinionista quest’anno è stata fatta fuori da Maria De Filippi o sia stata assente per motivi personali. Ma come stanno davvero le cose? Scopriamolo insieme

Tinì Cansino fuori da Uomini e donne, l’indiscrezione

Dalle anticipazioni dell’ultima registrazione di ieri di Uomini e Donne ha fatto molto rumore un’assenza importante in studio. Pare infatti non fosse presente Tinì Cansino. A darne notizia è GemmaPalagi.it che ha riportato il tutto sul suo profilo Instagram. La blogger, però, ha aggiunto un dettaglio importante: “Tinì non è più un’opinionista di Uomini e Donne”.

Ma non è tutto perchè stando ad alcune altre notizie in rete si parla di un’assenza che non passerà inosservata nel programma. Insomma, dopo tanti anni accanto a Tina e Gianni la sua esperienza nel dating show di Canale 5 è finita qui.

La presenza di Tinì ha sempre diviso il pubblico di Uomini e donne

Nelle scorse settimane si è parlato della possibile assenza di Tina Cipollari da Uomini e donne. I motivi sembravano essere le restrizioni da parte di Pier Silvio Berlusconi ma a quanto pare ad aver lasciato il programma è stata Tinì. D’altronde c’è da dire che sulla presenza dell’opinionista nel parterre si è sempre avuto qualche dubbio.

I suoi pochi interventi e le sue lunghe assenze durante le puntate hanno spesso portato i telespettatori a chiedersi quale fosse davvero il suo ruolo. Senza dimenticare che tante volte non è stata nemmeno ripresa dalle telecamere. Insomma, per ora non sappiamo cosa sia accaduto e perchè non è presente ma quel che sembra certo è che in questa edizione Tinì Cansino non prenderà parte.