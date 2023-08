Ex tronista di Uomini e Donne sconvolge tutti: “Picchiata a calci e pugni in faccia”, cosa è successo (FOTO)

In queste ore, un’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un post davvero sconvolgente. La persona in questione ha partecipato al programma di Maria De Filippi un po’ di anni fa, e poi è stata anche una concorrente del GF Vip.

Stiamo parlando di Sonia Lorenzini. La giovane si è resa portavoce di una faccenda davvero incresciosa a cui le è capitato di assistere. Nello specifico, si tratta di una violenta aggressione che si è consumata dinanzi i suoi occhi. Vediamo cosa è successo e come ha reagito.

Il racconto scioccante dell’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini

L’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini ha raccontato una vicenda davvero agghiacciante in queste ore sui social. La giovane ha svelato di trovarsi su di una spiaggia di Cagliari quando, improvvisamente, si è trovata ad assistere ad una scena a dir poco raccapricciante. Un uomo, infatti, pare abbia iniziato ad aggredire la sua compagna in maniera molto violenta. Nello specifico, le avrebbe dato schiaffi molto forti, fino a farla cadere per terra.

Successivamente, poi, non contento, pare abbia iniziato a darle calci e pugni nella pancia e addirittura sul viso. Dopo averla martoriata, poi, l’ha trascinata via per lasciare il luogo in cui si stesse consumando tutto questo scempio. Nell’assistere a tale scena, Sonia è rimasta inorridita, al punto che è intervenuta gridando contro l’uomo in questione e dicendogli di smetterla.

Cosa è successo dopo l’aggressione e la denuncia di Sonia

In seguito, poi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha provato a mettersi in contatto con i carabinieri ma, in men che non si dica, l’aggressore e la vittima sono spariti. Adesso, però, Sonia non ha intenzione di arrendersi, sta di fatto che sta facendo il possibile per riuscire ad individuare il soggetto autore di questo scempio per denunciarlo. Al momento ha scoperto che i due pare fossero dei passeggeri della nave Costa Crociera ed è riuscita ad avere anche una foto dell’uomo che, tuttavia, per privacy non ha potuto pubblicare.

La cosa che ha scioccato maggiormente Sonia è che tutte le persone che hanno assistito a questa scena sono rimaste in silenzio impietrite e non hanno fatto granché per risolvere la situazione. Purtroppo spesso capita di rimanere inermi, ma la soluzione a questi soprusi è sempre reagire e denunciare, onde evitare che possa succedere il peggio.